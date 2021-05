Racing superó a Rentistas y quedó primero en su grupo en la Libertadores

Racing de Avellaneda derrotó anoche de local a Rentistas de Uruguay, por 3 a 0, y se aseguró el primer puesto del Grupo E de la Copa Libertadores.

El duelo, disputado en el Estadio Presidente Perón, quedó en manos de La Academia, con un triplete de Tomás Chacalay, a los 14 del primer tiempo y luego a 5 y 24 del segundo.

El equipo de Juan Antonio Pizzi continúa en curva ascendente en su rendimiento, justo antes de enfrentar a Boca por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, encuentro que espera fecha de confirmación, aunque todo indica que podría disputarse el 31 de mayo, o, al menos, esa es la intención de la AFA.

Con la victoria, Racing sumó seis encuentros sin recibir goles, a partir de la solvencia que viene mostrando el arquero Gabriel Arias, a la vez que sigue exhibiendo su capacidad goleadora. Anoche, el conjunto de Pizzi ya estaba clasificado para los octavos de final, al igual que el Sao Paulo dirigido por otro argentino, Hernán Crespo.

Por su parte, Rentistas y Sporting Cristal de Perú fueron los eliminados de la zona. Ahora, con el frente internacional encaminado, el equipo de Avellaneda apuntará sus cañones a intentar llegar a la gran final de la Liga Profesional.

Copa Libertadores

Hoy

21.00. Boca vs The Strongest (BOL)

23.00. Nacional vs Argentinos Juniors

Copa Sudamericana

Resultado de ayer

Emelec (ECU) 1 - Talleres de Córdoba 4

Hoy

19.00. Independiente vs Guabirá

21.30. Rosario Central vs 12 de Octubre (PAR)

21.30. San Lorenzo vs Huachipato (CHI)