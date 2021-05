A la espera de refuerzos, Sarmiento negocia la salida de Sebastián Rincón

"Estoy muy contento de estar aquí y espero retribuir en el terreno de juego todo el cariño que me han brindado desde mi llegada". Con esas palabras, el delantero colombiano Sebastián Rincón era presentado como el séptimo refuerzo de Sarmiento, para la pasada Copa de la Liga Profesional, el 9 de febrero pasado.

Sin embargo, sus expectativas iniciales no se plasmaron en rendimiento deportivo y, a menos de cuatro meses de su llegada, está a un paso de dejar el Verde. Según dejaron trascender desde el club, la dirigencia negocia su salida de común acuerdo, pese a que tiene contrato vigente hasta el próximo 31 de diciembre.

De concretarse su adiós, seguiría el mismo camino que el delantero ecuatoriano Edson Montaño, que a comienzos de la semana dejó de pertenecer al equipo juninense, al rescindir su vínculo de mutuo acuerdo con la Comisión Directiva presidida por Fernando Chiófalo.

De esta forma, fueron justamente los dos refuerzos extranjeros, de los trece en total que sumó la plantilla sarmientista para el primer campeonato del conjunto de Junín en Primera División, tras el ascenso logrado en enero pasado, los primeros en ser declarados prescindibles por el cuerpo técnico.

El DT Mario Sciacqua ya había dado señales en el tramo final de la campaña de que no tendría en consideración a Montaño y Rincón. En los últimos encuentros, ninguno de los dos venía siendo incluido en la lista de convocados.

Si bien en las primeras fechas ingresaron desde el banco de suplentes para jugar unos pocos minutos, la única vez que coincidieron como titulares en el campo de juego fue por la novena fecha de la Zona B, cuando Sciacqua probó con el esquema 4-4-2, con el colombiano jugando como extremo por derecha y el ecuatoriano de punta, junto con Jonatan Torres.

Para el infortunio de ambos, fue la peor presentación del Verde en la Liga Profesional, con derrota por 3 a 0 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Luego de un primer tiempo para el olvido, fueron reemplazados prontamente. De allí en más, el entrenador comenzó a prescindir de ellos, por lo que el final se presumía anunciado.

Mientras se termina de definir la rescisión, se aguarda por la llegada de las primeras incorporaciones a Junín. Pese a que el Torneo de la Liga Profesional comenzará recién a mediados de julio, Sarmiento volverá al trabajo el 7 de junio, con la expectativa de realizar "una pretemporada larga", según adelantó el propio Sciacqua, en su última conferencia de prensa antes del receso. Para ello, espera contar con los probables refuerzos para entonces.