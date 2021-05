Reserva: la final con Boca todavía no tiene fecha

Mientras sigue entrenando, pensando en la gran final contra Boca, el equipo de Reserva de Sarmiento todavía no conoce la fecha para el partido por el título del torneo de la división.

En principio, se esperaba que la Liga Profesional se expresara entre el lunes y ayer sobre un día y horario probables para el encuentro, pero al cierre de esta edición, en el plantel dirigido por Martín Funes aún no tenían novedades.

La postura dubitativa de la Liga viene siendo similar con respecto a la definición de la competencia, mientras que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) ya anunció las fechas y la sede para las semifinales y la final (ver Aparte.

Incluso, sobre la noche, hasta designó a la terna arbitrar para el duelo final: será Fernando Rapallini, acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá, mientras que Andrés Merlos será el cuarto árbitro y Lucas Germanotta el quinto.

El encuentro por el título será en San Juan, el miércoles 2 de mayo, según la AFA. Falta la confirmación de la Liga, que, al igual que con la Reserva, aún no se ha expresado.