Edson Montaño rescindió su contrato y no jugará más en Sarmiento

Sin hacer demasiado ruido, ni tampoco goles, el delantero ecuatoriano Edson Montaño rescindió ayer su contrato con Sarmiento y ya no formará parte del equipo juninense.

El atacante, de 29 años, fue el último de los 13 refuerzos que contrató el Verde para esta temporada en llegar a Junín y es la primera baja confirmada, de cara al próximo semestre.

Nunca logró ponerse a punto y en las escasas participaciones que tuvo, a lo largo de la Copa de la Liga Profesional, no pudo gravitar demasiado.

Su salida se dio de común acuerdo, según destacaron desde el club, y su efímero paso por el equipo dirigido por Mario Sciacqua apenas será recordado.

Montaño tuvo participación en ocho de los trece encuentros disputados por el Verde en la Copa de la Liga Profesional. Fue titular en uno de ellos, ante Huracán, pero fue reemplazado en el segundo tiempo.

Aquella noche, por la novena fecha, Sarmiento jugó el peor partido del campeonato y perdió 3 a 0. A partir de allí, fue perdiendo terreno hasta desaparecer de la lista de convocados, en los últimos compromisos.

Por otra parte, Fermín Antonini, uno de los jugadores que no pudo formar parte del primer equipo en la torneo pasado, por arrastrar una complicada lesión, renovó su vínculo con la institución presidida por Fernando Chiófalo.

Así, el Verde comienza con los movimientos en su plantilla, mientras se acerca el momento de la vuelta al trabajo, el próximo 7 de junio. En los próximos días, se esperan novedades sobre posibles incorporaciones.