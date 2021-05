Blanco lo quiere jugar

El presidente de Racing, Víctor Blanco, definió como "una locura" que las semifinales de la Copa de la Liga Profesional no se jueguen antes del 30 de junio, a raíz de las nuevas medidas sanitarias anunciadas por el gobierno nacional para contrarrestar la pandemia del coronavirus.

"Por ahora no sabemos nada. Lo único que sabemos es la posición de Racing de querer jugar el 30 de mayo las semifinales y la final el 1° o el 2 de junio. Es una locura no jugar antes del 30 de junio", sostuvo el directivo, cuyo equipo debe dirimir el pase a la final del certamen frente a Boca.

La postura de Blanco obedece a que La Academia quiere contar con Gabriel Arias y Eugenio Mena, convocados a la selección chilena, por lo que la postergación juega en contra de esa posibilidad. "Se está por jugar la Copa América y se está jugando la Copa Libertadores por lo que no veo motivos por el que no se pueda jugar la semifinal", reafirmó, en diálogo con TyC Sports.

"Lo normal es que se jueguen las semifinales, de última no viajar y hacerlo en la ciudad o provincia de Buenos Aires. Entendemos que primero está la salud, pero estas semifinales no iban a hacer ningún daño sanitario", aseguró Blanco.