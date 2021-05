Con varios regresos, River se juega el pase a octavos de final contra Fluminense

River enfrentará esta tarde un partido clave para su futuro en la temporada, desde las 19, frente al Fluminense de Brasil, con la obligación de empatar o ganar para asegurar su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, en la última fecha del Grupo D.

El partido, arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich, se jugará en el estadio Monumental desde las 19.15, mismo horario en el que se enfrentarán los colombianos Independiente Santa Fe y Junior, que completan la zona.

El Millonario saldrá a la cancha el día de su 120° aniversario, en un encuentro que podría ser bisagra para el ciclo de Marcelo Gallardo como DT.

El equipo de Núñez llega como puntero del grupo, luego de su heroica victoria ante Independiente Santa Fe la semana pasada, con Enzo Pérez en el arco, obligado por el brote de casos de coronavirus que afectó a casi la totalidad de la plantilla, pero todavía no tiene garantizado el pase a la próxima fase.

La buena noticia para el entrenador sería la posibilidad de que regresen 13 de los 15 futbolistas contagiados inicialmente, en la previa del Superclásico por la Liga Profesional.

Estos serían Franco Armani, Germán Lux, Franco Petroli, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino, Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Federico Girotti y Benjamín Rollheiser, quienes superaron el domingo pasado los estudios realizados por el departamento médico del club.

De no surgir inconvenientes, al cumplirse diez días del diagnostico, todos ellos podrían jugar hoy debido a que la eventual carga viral que podrían portar ya no implica riesgo de contagio según el protocolo de la Conmebol.

En cambio, no serán tenidos en cuenta el defensor chileno Paulo Díaz, que debe someterse a nuevos exámenes cardiológicos por la presencia de una miocarditis, y el arquero Enrique Bologna, afectado por una neumonía leve.

Tampoco estarán Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Leonardo Ponzio, José Paradela, Fabrizio Angileri y Lucas Beltrán, que aún no recuperados del Covid-19, pero sí el defensor Javier Pinola, que recibió el alta médica tras superar una fractura en el antebrazo derecho.

A disposición se encuentran también Tomás Lecanda, Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Milton Casco, Jorge Carrascal, Felipe Peña, Agustín Fontana (tuvo síntomas pero su hisopado dio negativo), Julián Álvarez y Enzo Pérez, aunque disminuido por una lesión en el isquiotibial derecho.

Fluminense, por su parte, llega golpeado por la derrota del domingo ante Flamengo, su clásico rival, en la final del torneo estadual carioca, situación que intentará revertir con el boleto a la fase final de la Libertadores. El encuentro podrá disputarse en territorio argentino, pese a las restricciones que rigen por la crisis del Covid-19, hasta el 30 de mayo inclusive, que llevaron en los últimos días a barajar la posibilidad de que se mudara la sede al exterior.

Probables formaciones

River Plate: Franco Armani; Tomás Lecanda o Robert Rojas, Jonatan Maidana, Héctor Martínez y Milton Casco; Felipe Peña; Julián Álvarez, Agustín Palavecino y Nicolás De La Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Fluminense: Marcos Felipe; Lucas Calegari, Nino, Luccas Claro y Danilo Carvalho; Yago y Mattheus Martinelli; Kayky, Juan Cazares y Luiz Henrique, Fred. DT: Roger Machado.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Estadio: Monumental.

Hora de inicio: 19:15.