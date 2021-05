"Kun" Agüero se despidió con goles y honores del Manchester City

Sergio "Kun" Agüero se despidió ayer de Manchester City de Inglaterra con dos goles en la victoria por 5 a 0 frente al Everton y un pasillo de honor, en reconocimiento a su exitosa trayectoria en el equipo dirigido por Pep Guardiola.

El exIndependiente arrancó el encuentro desde el banco de suplentes, ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo y anotó dos tantos en el Estadio Etihada. Tras el final del partido, Agüero expresó su felicidad por todo lo que vivió en el City, a lo largo de sus diez años de estadía, en los que se convirtió en el máximo goleador de la historia del club.

"Es algo increíble. Terminar de esta manera no lo esperaba. Estoy muy feliz porque no es fácil estar diez años en el fútbol inglés. Podría haber hecho un poco más, son cosas de la vida, pero terminar de esta manera es increíble", expresó el delantero, de 32 años, a ESPN, en su despedida del flamante campeón de Premier League.

Sobre la decisión de Guardiola de mantenerlo en el banco de suplentes en el último tiempo, Agüero descartó cualquier polémica con el entrenador.

"Las decisiones las toma él. Desde que llegó tuve mucho respeto. Siempre intenté dar lo mejor. Me tocó jugar a veces, pero es la ley del fútbol. En este año tuve lesiones y también me agarró el Covid-19 cuando mejor estaba. Fue un año complicado. Estoy muy bien y espero seguir dando lo mejor", reconoció el también exatacante del Atlético Madrid de España.

Asimismo, Agüero lamentó no tener a su familia en la celebración organizada por el club, para su adiós. "No pude estar con mi familia por el Covid-19. Me acompaña mi novia y la gente que siempre me rodeó. Sé que mis amigos, familia me están viendo y me apoyaron. Esto también es de ellos", destacó.

Finalmente, dejó su mensaje para sus compatriotas. "No está fácil la cosa en Argentina. Que estén todos juntos, que tengan paciencia. Nos gustaría decidir por uno mismo, pero siempre tenemos uno arriba. Un abrazo a todos los argentinos. Toda mi gente está allá y les mando mucha fuerza", concluyó.