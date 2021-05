Ping pong a Mario Sciacqua

-En su momento, el DT Iván Delfino dijo que te dejaba una Ferrari en marcha. Hoy en día, ¿qué auto representaría este Sarmiento en Primera?

-Un auto que te lleva de tiro y nunca te deja a gamba. Quizás asientos más duros, pero a 140 te lleva donde quieras.

-¿Alguna cábala que hayas usado en el campeonato?

-Tengo cuestiones particulares pero tienen que ver con creencias y con que rezo. Otras cosas no.

-Sacando a Sarmiento, ¿sabés cuántos equipos de fútbol hay compitiendo en la Liga de Junín?

-No. Conozco a Independiente por Mario Sardi que jugó ahí, pero con tantas suspensiones y sin competencia me dificultaron conocer más.

-¿Sos de mirar otros deportes?

-Miro básquet y saco mucho de ahí para algunos movimientos y desdobles, debe ser el deporte donde más desdobles hay de hecho. También tenis. Lo que no me gusta es el rugby, que lo miro porque a mi hijo le gusta.

-¿Ganar jugando bien o con ganar simplemente alcanza?

-Cuando jugas bien, ganas.

-¿Una canción?

-Escucho mucha música, me gusta mucho La Beriso. Me gusta el tema que hicieron con Víctor Heredia: “Sobreviviendo”.

-Fernando Chiófalo.

-Una persona muy pasional y un dirigente excelente. Quiere mucho al club y te das cuenta.

-¿Selección argentina del 78 u 86?

-Fueron las dos campeonas. En una jugó Mario Alberto Kempes y en la otra Diego Armando Maradona.

-¿Menotti o Bilardo?

-Me gustan los dos y de ambos tenemos que aprender. Trabajé mucho con Rossi y me contaba cosas increíbles de Menotti, y Besada me cuenta muchas cosas al haberlo conocido a Bilardo.

-¿Mate o café?

-Ayer me tomé un café de pasada y en casa tomé mate.

-¿Vino o cerveza?

-A la tardecita me gusta tomar cerveza y a la noche no, que es cuando prefiero el vino.

-Como jugador, ¿alguna vez te fuiste a las manos con un rival o un compañero?

-Nunca con un rival. Con un compañero pude haber discutido o empujado, pero siendo juvenil; como profesional no.

-¿Maradona o Messi?

-Por qué “o”, mejor Maradona y Messi.

-El mejor técnico del fútbol argentino.

-Creo que Marcelo Gallardo nos referencia muy bien. Es un gran entrenador.

-¿Y a nivel internacional?

-Marcelo Bielsa.

-¿Y extranjero?

-Jürgen Klopp.

-¿Qué es peor perder una final contra tu clásico rival o descender?

-Son las dos muy bravas, pero creo que perder una final contra tu clásico rival.

-¿Hat trick o gol en el último minuto?

-Los tres goles toda la vida.

-¿Un arrepentimiento en la vida de Mario Sciacqua?

-No haber tenido más convicción como futbolista, como la que tengo ahora como entrenador. Sé por qué, pero eso lo sabe mi psicólogo.

-Sciacqua le tiene miedo a...

-Al contrario, soy un tipo optimista y no le tengo miedo a nada. Le puedo tener respeto al Covid-19, pero no le tengo miedo a nada.

-¿Un lugar para vacacionar?

-Estuve en varios lugares y siempre con mi familia. Me quedo con dos: Tulum (México) y Pinamar.

-¿La liga de fútbol que más mires?

-La inglesa.

-¿El equipo que hayas dirigido que mejor haya llevado a cabo tu idea futbolística?

-El Olimpo de Pizzini, Cavalluti y Coniglio, ese equipo era terrible. Aunque también tengo que nombrarte al Patronato de Ábalos y Tarragona. Y también a Gimnasia de Jujuy.

-Tres cosas que no pueden faltar en la vida de Mario Sciacqua.

-La familia, el fútbol y los pocos amigos que tengo.

-Definí tu presente en Sarmiento en una palabra.

-Ilusionado.