River revive la pesadilla del coronavirus a horas del duelo clave con Fluminense

River no consigue dejar atrás los fantasmas de la ola de contagios de COVID-19 en el plantel y, a pocas horas de jugarse la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, en el Monumental contra Fluminense, las malas noticias continúan llegando a Núñez.

Ayer, el delantero Agustín Fontana dejó la práctica por síntomas de coronavirus y, en caso de confirmarse que se contagió, se sumaría a José Paradela y Fabricio Angileri, los últimos en engrosar una lista de afectados por el brote, que no dejó a prácticamente nadie afuera.

De la alegría y el desahogo por la hazaña conseguida la semana pasada frente a Independiente Santa Fe de Colombia, cuando el equipo de Marcelo Gallardo se impuso por 2 a 1 con Enzo Pérez como arquero y algunos juveniles sin experiencia en Primera, River pasó nuevamente a la preocupación, ya que el entrenador no sabe aún con cuántos jugadores contará para el trascendental choque frente al conjunto brasileño, programado para el martes a las 19.

Por lo pronto, ayer fueron apenas nueve los jugadores que pudieron entrenar en el River Camp, mientras que Enzo Pérez y Javier Pinola lo hicieron de manera diferenciada, por las respectivas lesiones que padecen.

En la práctica estuvieron Milton Casco, Jonatan Maidana, David Martínez, Julián Álvarez, Tomás Lecanda, Felipe Peña y Jorge Carrascal.

En cuanto a Pinola, en las próximas horas le van a realizar una serie de estudios específicos en el codo que se fracturó el pasado 28 de febrero, ante Platense, para determinar si tendrá el alta médica para estar disponible ante Fluminense.

Mientras tanto, Gallardo podría recuperar a algunos de los jugadores que dieron positivo por Covid-19 el pasado hace exactamente una semana: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux, Franco Petrolli, Paulo Díaz, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Tomás Castro, Santiago Simón, Nicolás de la Cruz, Agustín Palavecino, Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Federico Girotti y Benjamín Rollheiser.

Sin embargo, llegarían con los tiempos ajustados y prácticamente sin readaptarse a la rutina de trabajo habitual. Otro elemento que despierta preocupación en River es la posibilidad de que se deba trasladar la localía a otro país, teniendo en cuenta las medidas de aislamiento estricto que rigen en la Argentina, hasta el 31 de mayo inclusive.