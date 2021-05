Martín Funes: "Sabíamos que podíamos ganarle a River"

El público futbolero de Junín continúa celebrando el histórico triunfo de la Reserva de Sarmiento, el viernes pasado frente a River, en condición de visitante, que le permitió al Verde conseguir una histórica clasificación a la gran final del torneo de la división.

El conductor del plantel, Martín Funes, repasó en una entrevista con Democracia el triunfo por 2 a 0 en el River Camp y destacó el gran presente que vive el equipo juninense, en todas sus categorías.

Además, comenzó a palpitar lo que será la definición del campeonato, mano a mano ante Boca Juniors, con fecha a definir, a raíz de la suspensión de las competencias de AFA, por las medidas de aislamiento estricto decretadas por el gobierno nacional, hasta el 31 de mayo inclusive.

-Sarmiento fue superior en el partido de semifinal, ¿creían que podían ganarle a River con tanta contundencia?

-Sentíamos que podíamos estar a la altura, ser competitivos y, por supuesto, ganar. Durante los días previos al partido, insistimos mucho en transmitir a los chicos el mensaje de que confiaran y entendieran que, si estaban ahí, era por de verdad lo merecía, porque se habían ganado dentro de la cancha estar en ese lugar.

Después, más allá de las diferencias que pudieran existir, a la hora de jugar, son once contra once y teníamos claro que Sarmiento tenía la capacidad para jugarle a River de igual a igual.

De allí a en más, no sabíamos cómo se podía dar, pero lo cierto es que redondeamos un partido muy bueno. Tuvimos casi el doble de situaciones de gol que River y los chicos jugaron con mucha seguridad.

"No es acertado juzgar un proyecto de inferiores solo por resultados y hasta sería contraproducente. Eso debe quedar exclusivamente para Primera División".

-¿Notaron a un River sorprendido por el nivel de Sarmiento?

-No sé si sorprendidos, porque seguramente nos conocían. No tengo dudas de que ellos vieron el gran partido que hicimos con Argentinos Juniors, en cuartos de final, y sabían que se iban a encontrar con un equipo preparado para darles pelea.

River venía invicto, había hecho una fase regular muy buena y el partido con Independiente (por cuartos de final) también lo superaron muy bien. Más allá de eso, ellos imaginaban lo que Sarmiento podía dar.

-Recientemente, el DT de la Primera del Verde, Mario Sciacqua, destacó tu trabajo y el diálogo fluido que existe con la Reserva. ¿Notás una línea de continuidad en el juego entre ambas categorías?

-La comunicación con el cuerpo técnico de Primera es permanente, tanto con Mario como con (sus asistentes) Facundo (Besada) y Gerardo (Alfaro).

Cada vez que ellos necesitan de chicos de la Reserva para entrenar o incluso jugar en la Liga Profesional, nosotros estamos a disposición, porque nuestro trabajo es preparar jugadores para que puedan tener minutos en el primer equipo y lo hagan de la mejor manera.

Después, por supuesto, también hay un campeonato de Reserva, en el que queremos ser competitivos y ganar, pero sabemos muy bien cuál es nuestro rol dentro del club.

Lo bueno es que cada uno tiene su impronta, su estilo y no estoy completamente a favor de esa idea según la cual todas las categorías tienen que jugar de la misma forma. Por el contrario, cuando hay diferencias entre jugadores, planteles y divisiones, el futbolista va a adquiriendo distintas herramientas. Es en la diferencia que se va nutriendo.

Sí está bien que haya una línea definida de trabajo, pero no tiene que ver con sistemas tácticos o con la distribución de los jugadores en el campo.

-¿Podría decirse que el hecho de estar entre los finalistas ubica a Sarmiento en el lote de los clubes que mejor trabajan en divisiones inferiores en el fútbol argentino?

-Si dijera que sí, sería injusto con clubes que no han clasificado este año a cuartos de final, pero hicieron bien su trabajo. No me parece acertado juzgar un proyecto de inferiores solo por resultados y hasta sería contraproducente. Eso debe quedar exclusivamente para Primera División.

En inferiores, siempre hay que analizar otras cuestiones. Por ejemplo, Defensa y Justicia no clasificó a cuartos de final en este torneo y nosotros lo enfrentamos en fase de grupos y nos pareció un gran equipo.

"No creo que River se haya sorprendido por el nivel de Sarmiento. Seguramente, nos conocían y sabían lo que podíamos dar".

-¿Cómo los encuentra este nuevo parate por restricciones sanitarias? ¿Qué se sabe hasta el momento respecto a la posible reprogramación de la final?

-Lo que tenemos entendido es que entre mañana y martes la Liga Profesional anunciaría una fecha probable. Es lo único que sabemos hasta ahora. Quizás podría jugarse la semana siguiente a estos nueve días de confinamiento, pero no hay certeza y estamos a la espera de novedades.

-En este campeonato ya se enfrentaron a Boca: fue por la tercera fecha de la Zona B (la segunda para Sarmiento, porque se postergó el debut frente a Platense, por la jornada inaugural) y terminaron empatando 1 a 1 de visitante. ¿Se tiene en cuenta ese antecedente para imaginar cómo podría darse la final?

-No. Es una historia completamente distinta, esta es una instancia definitoria, algo muy distinto a un partido por la zona de grupos. Es una final, se arriesga menos y se juega con más nerviosismo. Contra Boca jugamos recién nuestra segunda fecha en una nueva división, después de un parate muy largo. Hoy, somos equipos diferentes, vamos a jugar una final, y entonces se va a ser un partido muy distinto.