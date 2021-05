Conmebol no suspendería las copas: ¿qué pasará con los equipos argentinos?

Luego de la suspensión de la Copa de la Liga Profesional, por las medidas de restricción anunciadas por el gobierno de Alberto Fernández, a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19, se abrió la incógnita de qué sucederá con los equipos argentinos que participan en las competencias internaciones, organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Hasta el momento, y pese a las disposiciones del gobierno, todo indica que las copas Libertadores y Sudamericana seguirán en pie, por lo que la incógnita pasa por saber si los planteles argentinos podrán jugar la semana entrante en sus estadios, en condición de local, y si podrán viajar al extranjero, en los casos en los que deben oficiar de visitantes, teniendo en cuenta que las medidas regirán en principio hasta el 30 de mayo.

Hasta ayer, se barajaba la posibilidad de que el gobierno habilite de manera excepcional los partidos, para evitar que los equipos deban trasladar la localía a otro país. Del mismo modo, recibirían la habilitación al exterior los cuatro equipos que tienen fecha programada en las competencias oficiales: Vélez, Argentinos Juniors, Talleres y San Lorenzo.

Además, se espera que los clubes que se mantienen en las copas internacionales obtengan el visto bueno de las autoridades nacionales para entrenar. Algo particular, sin embargo, es el caso de Colón de Santa Fe, el único equipo de los semifinalistas de la Copa de la Liga Profesional que no participa de las copas de Conmebol este año. Por ello mismo, y para evitar caer en una situación de desventaja deportiva en el momento de la reanudación, se espera que tramite el permiso excepcional para seguir entrenando.

El calendario de los equipos argentinos:

Copa Libertadores

Martes 25

River vs. Fluminense (BRA)

Racing vs. Rentistas (URU)

Miércoles 26

Boca vs. The Strongest (BOL)

Nacional (URU) vs. Argentinos

Jueves 27

Flamengo (BRA) vs. Vélez

Defensa y Justicia vs. Independiente del Valle (ECU)

Copa Sudamericana

Martes 25

Newell's vs. Atlético Goianiense (BRA

Emelec (ECU) vs. Talleres

Miércoles 26

Rosario Central vs. 12 de Octubre (PAR)

Huachipato (CHI) vs. San Lorenzo

Independiente vs. Guabirá (BOL)

Jueves 27

Arsenal vs. Bolivar

(BOL)

Lanús vs. Aragua (VEN)