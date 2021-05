Sarmiento hizo historia: derrotó a River y está en la final de Reserva

En una tarde histórica, Sarmiento venció ayer a River por 2 a 0 y se clasificó para la gran final del Torneo de Reserva. El encuentro, disputado en el River Camp, de Ezeiza, fue gobernado durante la mayor parte del tiempo por el conjunto juninense, que ahora definirá el título con Boca -vencedor de Newell's Old Boys en la otra llave de semifinal-, aunque todavía se desconoce la fecha, ya que el fútbol del AFA quedó suspendido al menos hasta el 30 de mayo, en el marco del aislamiento ordenado por el gobierno nacional para intentar contener los contagios de COVID-19.

El Verde, dirigido por Martín Funes, salió a jugarle de igual a igual al Millonario desde el arranque del primer tiempo. La primera clara llegó temprano en el encuentro, con una corrida por izquierda de Eric Lescano, que terminó en un centro de zurda con dirección al arco, y la pelota se estrelló en el travesaño custodiado por el arquero Alan Leonardo Díaz, conocido por el público futbolero por su reciente aparición en el Superclásico de cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Pasados los 15, River respondió con una conexión en el mediocampo, que terminó con remate de zurda de Alfonso, que se perdió lejos del arco de Joaquín Cabrera. Un minuto más tarde, el Verde la tuvo nuevamente con un tiro libre desde la derecha que aterrizó en el área, Lescano habilitó de primera y Julián Brea entró solo por el medio, pero cabeceó por arriba del travesaño.

A los 20, comenzaría a agigantar su figura el centrodelantero Luciano Gondou, el mejor del partido: tomó el balón desde el costado derecho, y tras una combinación con Joaquín Gho, centró para Paradela, que no pudo llegar a empujar antes del cierre de Casazola.

Avanzaba la primera mitad y River empezaba a presionar más arriba. Pero Sarmiento comenzó a encontrar en el contragolpe la llave para lastimar a los de Núñez. A los 32, Gonou abrió por izquierda para Lescano, que volvió a enviar un centro al punto de penal y Paradela no llegó a empujarla. River respondió con un centro directo a la cabeza de Panicelli, que obligó a una atajada espectacular de Cabrera.

A los 40, en otra gran jugada de Gondou, que ya para esa altura era el hombre más destacado del River Camp, Brea tuvo la más clara desde adentro del área, pero, tras puntear de zurda, el balón se fue cerca del palo izquierdo de Díaz. Tres minutos más tarde, River replicó con una personal de Oswaldo Valencia, el colombiano que alguna vez vistió la camiseta de Sarmiento en inferiores, pero la insinuación terminó en un remate débil, bien controlado por Cabrera.

Pese al último avance, el conjunto de Funes se fue al descanso con sabor amargo, a sabiendas de que había dispuesto de las chances más concretas para ponerse al frente en el marcador.

En el complemento, los de Junín siguieron con el mismo libreto y procuraron encontrar algo más de serenidad en los metros finales. Pero la llave para destrabar el cero la tuvo Gondou, que a los, enganchó y remató de zurda desde afuera del área y la pelota se clavó en el ángulo superior derecho de Díaz.

A los 21, otra vez Gondou apareció en todo su esplendor, para desbordar por derecha y servirle el gol a Paradela, que no falló y estampó el 2 a 0. Ni siquiera con el 2 a 0 arriba Sarmiento dejó de inquietar y cerca de los 30, un tiro libre de Lescano amenazó con el tercero, pero el disparo fue controlado por las manos de Díaz.

River se vio sorprendido por un rival que lo superó en el juego y le arrebató el invicto, justo un paso antes de la gran final. Para el Verde, fue una tarde sin fisuras, para redondear un semestre consagratorio, en el retorno del club a la máxima categoría del fútbol nacional. Ahora, el equipo de Funes va por el último escalón que lo separa de la gloria.

Punto de vista: El verdugo del River Camp

En la intimidad de Sarmiento, la victoria de ayer frente a River, por las semifinales de Reserva, estaba en los planes. El equipo de Martín Funes había mostrado solvencia en el juego, durante toda la fase de grupos, y capacidad para reponerse ante la adversidad, en el duelo por los cuartos de final frente a Argentinos Juniors.

Sin embargo, el triunfo 2 a 0 frente a uno de los poderosos del fútbol argentino y continental sacudió al predio del River Camp, en Ezeiza. La hazaña del club juninense, que ya logró su mejor campaña histórica en la división Reserva, pateó el tablero de la lógica por la que transitaba el campeonato.

La caída dejó a River sin invicto: en catorce presentaciones, el Millonario había cosechado once triunfos y tres empates. Nada pronosticaba una superioridad tan contundente de Sarmiento, ni siquiera después del brote de casos de COVID-19 que afectó al club de Núñez, entre ellos, a más de un juvenil.

Además, la eliminación del equipo riverplatense también privará al campeonato de Reserva de un Superclásico en la final, un condimento que, en la antesala, volvía al tramo final del certamen algo más atractivo. Para Junín, sin embargo, el equipo de Reserva pasó a ser el principal punto de interés, al menos para los aficionados al fútbol, luego de que finalizara la competencia para el plantel de Primera.