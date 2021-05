Newell's venció a Palestino y le dio aire al ciclo Burgos

Newell´s Old Boys derrotó anoche 3 a 1 a Palestino, de Chile, en el Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia de Rosario, y sigue vivo en la Copa Sudamericana. Ahora, La Lepra deberá jugarse la clasificación el próximo martes, de local, frente a Goianense de Brasil.

Para lograr el boleto a la siguiente fase, el equipo de Germán Burgos, que logró un soplo de aire fresco en su castigado ciclo, deberá ganar por tres goles y esperar que el puntero Libertad de Paraguay pierda con Palestino.

Los goles locales fueron convertidos por Nicolás Castro en el comienzo del primer tiempo, y por Ramiro Sordo y el defensor visitante Cristian Suárez, en contra, en el complemento, mientras que el argentino Juan Sánchez Sotelo logró el transitorio empate en el comienzo de la etapa final.

Apenas habían jugado 4 minutos cuando Sordo abrió hacia Acevedo por la derecha, quien metió un centro al borde del área que Nicolás Castro empalmó de derecha, como venía, y la clavó abajo, junto al poste izquierdo del arco de Toselli, en el primer golazo de la noche.

El gol pareció tranquilizar a Newell's, que se paró más en su campo y apostó por el buen juego de Sordo y Castro por la derecha y de Negri y Cristaldo por la izquierda.

Newell´s hizo circular bien la pelota con sus volantes y así generó algunas llegadas que terminaron con remates de Cristaldo y Negri.

Palestino se adueñó durante mayor tiempo de la pelota en el primer tiempo, pero careció de profundidad primero, y de llegadas después, al extremo que casi no pateó desde fuera del área.

Palestino lo empató con un gol "desde el vestuario", porque al minuto el ingresado Barticciotto ganó por la izquierda y metió un buen centro para la media palomita del también suplente Juan Sánchez Sotelo, que la metió abajo, Aguerre la tocó, pero la pelota entró junto a su poste izquierdo.

El gol despabiló a Newell´s, que se adueñó de la pelota y mejoró con el ingreso de Fernando Belluschi, al punto que generó situaciones como para desnivelar, como a los 23 minutos cuando el ingresado Alexis Rodríguez metió un centro pasado desde la derecha, Cristaldo cabeceó, la pelota pegó en el travesaño y el propio Rodríguez entró solo y su remate pasó cerca del segundo palo.

Newell's definió el partido a los 26 minutos cuando Dávila perdió la pelota en el medio, Julián Fernández habilitó a Cristaldo y éste a Sordo, quien entró solo por el medio del área y definió con un suave toque al poste izquierdo.

Ahí prácticamente se terminó el partido porque Palestino no volvió a llegar con peligro y, además, a los 41 minutos Belluschi lanzó un córner desde la derecha y el zaguero Cristian Suárez se agachó y cabeceó involuntariamente hacia su arco y marcó un gol en contra increíble.

Newell´s quedó tercero con 7 puntos (cero diferencia de gol) y para clasificarse deberá vencer a Goianiense, de Brasil (9 puntos) el martes de local, y esperar que Palestino (1 punto) venza a Libertad de Paraguay (10 puntos y + 4 de diferencia de gol). En la Sudamericana solamente se clasifica el primero de cada grupo.