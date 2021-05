Boca buscará una victoria clave y Argentinos Juniors recibe a Atlético Nacional de Medellín

Boca Juniors, con el ánimo alto tras haber eliminado a River Plate en el torneo doméstico el domingo último, recibirá esta noche a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores con el objetivo de conseguir una victoria que le posibilite alcanzar el primer puesto del grupo "C".

Por la quinta fecha jugarán a partir de las 21 en la mítica "Bombonera" en el barrio de La Boca, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y televisado por la señal ESPN.

La quinta y anteúltima fecha del grupo empezó anteanoche en La Paz con el triunfo de The Strongest sobre Santos por 2-1, que fue bien recibido por los xeneizes, tras haber iniciado la campaña con dos victorias bajaron el nivel y cayeron en los dos últimos partidos.

En ese contexto, el líder del grupo es Barcelona con 9 puntos, luego se ubican Santos, Boca y The Strongest con 6, de manera que si el equipo argentino consigue los tres puntos alcanzará a los ecuatorianos y si lo hace por tres goles de diferencia o más los superará.

Con el éxito de The Strongest consumado, el técnico de Boca pondrá en cancha un equipo con varios cambios en relación a los que jugaron el domingo 16 con River, incluido el ingreso del arquero Esteban Andrada, quien vuelve a ser titular en lugar de Agustín Rossi, el héroe en la definición por penales del Superclásico.

Además, ingresarían Nicolás Capaldo, Lisandro López, Emmanuel Más, Jorman Campuzano, Agustín Obando y Franco Soldano por Julio Buffarini, Marcos Rojo (sufre gastroenteritis), Frank Fabra, Cristian Medina y el capitán Carlos Tevez, respectivamente, mientras que el otro que saldrá se definirá entre Cristian Pavón y Sebastián Villa en la delantera.

Así, el mediocampo será más recuperador con Campuzano y Alan Varela, mientras que para la creación estarán Agustín Almendra y en menor medida Agustín Obando, aunque en el banco de suplentes esperarán para ingresar el colombiano Edwin Cardona y Mauro Zárate.

El equipo de Guayaquil que dirige el argentino Fabián Bustos, llegó al país con un plantel de 22 jugadores y la ilusión de llevarse un buen resultado de "La Bombonera", mientras que el equipo auriazul intentará mejorar la producción que mostró en el partido de ida, cuando perdió 1 a 0 en Guayaquil con rendimientos individuales bajos.

Argentinos Juniors busca lograr el "1"

Argentinos Juniors, clasificado para octavos de final, será local hoy ante Atlético Nacional de Medellín, Colombia, con el objetivo de sumar, como mínimo, un empate para asegurarse el primer puesto del grupo "F", en partido válido por la quinta fecha de la Copa Libertadores.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio "Diego Armando Maradona" desde la hora 19 con arbitraje del brasileño Bruno Arleu y televisado por ESPN.

En el comienzo de la quinta fecha Nacional, de Uruguay, venció anteanoche a Universidad Católica, de Chile, por 1-0, y ese resultado clasificó a Argentinos a los octavos de final.

El grupo es encabezado por Argentinos con 9 unidades, seguido por Católica con 6 y luego Atlético Nacional y Nacional, ambos con 5.

Atlético Nacional, cuyo DT es el brasileño Alexandre Guimaraes, quedará complicado si pierde, si empata define la clasificación en Chile y si gana estará cerca del objetivo, aunque no hay que descartar a Nacional de Montevideo, que recibirá a Argentinos y tiene chances.

En Paraguay

Olimpia de Paraguay recibirá hoy en Asunción a Internacional de Porto Alegre, por la quinta fecha del grupo "B" de la Copa Libertadores de América, que integran además Deportivo Táchira de Venezuela y Always Ready de Bolivia.

El partido se jugará desde las 21 en el estadio "Manuel Ferreira" de la capital paraguaya y será arbitrado por el argentino Néstor Pitana, con transmisión de TV a cargo de Fox Sport.

Ambos equipos están igualados con 6 puntos producto de dos triunfos y dos derrotas y Táchira y Always Ready suman la misma cantidad de puntos, en un grupo muy parejo.