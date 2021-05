Tras el triunfo ante Newell's, Sarmiento inició su receso y el DT piensa en refuerzos

Luego de la victoria frente Newell's Old Boys de Rosario, el lunes pasado por Copa Argentina, el plantel de Sarmiento inició ayer sus vacaciones y se espera que retome el trabajo el lunes 7 de junio, de cara a la competencia del segundo semestre, que iniciará recién a mediados de julio.

Hoy, por su parte, el DT Mario Sciacqua mantendrá una reunión con la dirigencia, para realizar el balance final de la primera mitad del año y comenzar a planificar lo que viene, ya sea la pretemporada en el Centro de Alto Rendimiento como los posibles refuerzos y las bajas en la plantilla.

Con la cumbre que lo encontrará cara a cara con la Comisión Directiva que conduce Fernando Chiófalo, quedará reafirmada la continuidad del entrenador santafesino al frente del primer equipo del Verde, luego de haber transitado con relativa solvencia su primera campaña en la Liga Profesional.

Por lo pronto, en conferencia de prensa, el jefe del cuerpo técnico reconoció ayer que "hubo cosas buenas y también cosas malas", que serán materia de análisis durante el parate. "El balance marca que hubo cosas buenas y también cosas malas, como en todo. Entre lo negativo, está claro que el puntaje (Sarmiento quedó en el puesto 12 de la Zona B, con 12 puntos) no fue el ideal. No es excusa, pero creo que podríamos haber tenido unos tres puntos más", expresó Sciacqua.

"No tuvimos regularidad en la mayor parte del campeonato y recién en los últimos tres partidos -frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata y los dos duelos ante Newell's- pudimos sostener una idea. También hubo algunas apuestas que no salieron como pensábamos y nosotros tenemos nuestra evaluación de por qué fue así", agregó el entrenador, que también se permitió mencionar varios aspectos positivos en lo que va del ciclo.

"Creo que hemos logrado consolidar un cuerpo técnico y también a muchos futbolistas del club jóvenes, que es algo importante para el sostenimiento del trabajo de las divisiones inferiores", reflexionó Sciacqua, a la vez que recordó que, en "todos los clubes" en los que ofició de entrenador, "debutaron muchos juveniles".

"Nos vamos al descanso con una gran responsabilidad y sabiendo que hay que ir por más", redondeó el DT, quien también dedicó elogios al momento de la Reserva y confió en que podrán sumarse más jugadores del plantel conducido por Martín Funes a las filas de la Primera División, en el semestre venidero.

Los refuerzos

En otro tramo de la rueda de prensa, Sciacqua confirmó que trabajará en conjunto con la dirigencia para sumar nuevos refuerzos, aunque aclaró que es prematuro exponer públicamente posibles nombres propios.

Asimismo, se refirió a las incorporaciones que llegaron para el campeonato que acaba de finalizar -trece en total, que mostraron a Sarmiento como uno de los grandes protagonistas del mercado de pases del verano- y admitió que "algunas rindieron y otras no tanto".

"En trece fechas es difícil mantener un rendimiento. En nuestro caso, hemos traído jugadores que han rendido y otros que no tanto, ni rindieron todos ni ninguno, pero es algo que le pasó a todos los equipos", aseguró.

El plantel y el cuerpo técnico tendrán tres semanas por delante, antes de la vuelta al trabajo. Además, se estima que el próximo campeonato inicie a mediados de julio, por lo que, en palabras de Sciacqua, será "una pretemporada larga", situación distinta a la del inicio de la Copa de la Liga Profesional, cuando el equipo juninense sólo dispuso de un mes entre la final del ascenso en la Primera Nacional y el debut en la máxima categoría del fútbol argentino.