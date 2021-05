Un técnico que soportó la tormenta

A pesar del discreto duodécimo puesto en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, y el rendimiento dispar de Sarmiento a lo largo del campeonato, Mario Sciacqua logró transitar con éxito su primer campeonato al frente del Verde en Primera División.

La condición de recién ascendido presagiaba un escenario de cierta desventaja deportiva del equipo juninense frente a los clubes consolidados en la máxima división. Además, el formato del certamen, con apenas trece fechas en la fase inicial, combinado con el escaso tiempo del que dispuso en el verano para preparar el equipo, pronosticaban un escenario adverso para el entrenador santafesino.

Como si no bastara, el representativo juninense no logró hilvanar dos triunfos seguidos en toda la competencia y sufrió algunas derrotas dolorosas, como ante Independiente, Huracán y Patronato, aunque todas ellas en condición de visitante.

Sin embargo, Sciacqua resistió y su continuidad al frente de Sarmiento no está en discusión, de cara al inicio del próximo semestre. Distinta fue la suerte que corrieron varios de sus pares, que no lograron mantenerse en sus puestos hasta el final del primer torneo de 2021.

En esa lista, destaca el nombre de Juan Manuel Llop, el otro DT ascendido de la Primera Nacional, que fue despedido de Platense. Pero también quedaron en el camino otros entrenadores de renombre, entre ellos, de equipos de peso en el fútbol nacional, como Diego Dabove (San Lorenzo), Frank Kudelka (Newell's), Israel Damonte (Huracán) y, más recientemente, Germán Burgos (Newell's).

Otros, tambalearon, pero consiguieron aferrarse, a fuerza de resultados positivos antes que de convicción en el juego, como fue el caso de Juan Antonio Pizzi (Racing), Julio Falcioni (Independiente) o Miguel Russo (Boca).

Sciacqua, en cambio, salió fortalecido de la Copa de la Liga Profesional y el triunfo del lunes pasado en Copa Argentina, frente a Newell's en San Nicolás, terminó por darle el último espaldarazo. El rendimiento de sus conducidos en el tramo final del certamen, la proyección de varios juveniles que de la mano del cuerpo técnico actual ganaron minutos en Primera y el respaldo de la dirigencia a su discurso y metodología, se unieron para dejarlo en una posición favorable, de cara a los desafíos por venir.