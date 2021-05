Independiente y Talleres de Córdoba van a jugar partidos decisivos ante brasileños

Independiente recibirá hoy al Bahía de Brasil, en un partido determinante para su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021, antes de enfrentar a Colón en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional.

El estadio "Libertadores de América" será la sede del partido válido por la quinta fecha del grupo "B", que comenzará a las 19.15, con el colombiano Andrés Rojas como árbitro y será transmitido por ESPN y DirecTV Sports.

El "Rojo" de Avellaneda jugará un partido decisivo, ya que tiene los mismos puntos (8) que Bahía pero peor diferencia de gol, y con una victoria prácticamente se asegurará la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana,plazawue essolo para el ganador de cada zona.

En la última fecha, Independiente recibirá a Guabirá, de Bolivia, el peor del equipo de la zona, y con un empate le alcanzará para adueñarse del único pasaje a la próxima instancia del torneo que conquistó en 2010 y 2017.

El equipo de Julio César Falcioni, quien retornó al banco de suplentes en el partido contra Estudiantes de La Plata luego de sufrir el fallecimiento de su esposa, intentará sellar el pase antes de afrontar la semifinal de la Copa de la Liga Profesional ante Colón que se jugará el fin de semana (posiblemente el sábado) en San Juan.

Con respecto al equipo que jugó el sábado en La Plata, Falcioni solo realizará dos cambios y uno será obligado ya que el delantero y capitán, Silvio Romero, fue expulsado en el último partido contra Montevideo City Torque (1 a 1) en Uruguay por protestas al árbitro.

El otro que recibió la tarjeta roja y no podrá ser de la partida será el mediocampista Juan Pacchini.

Jonathan Herrera, el goleador del torneo con seis tantos, será el "9" titular en reemplazo de Romero y para completar la delantera hay tres nombres para dos puestos: Braian Martínez, Alan Velasco y Sebastián Palacios.

Bahía derrotó la semana pasada a Guabirá (1-0) en Bolivia y durante toda la semana preparó el partido contra Independiente ya que no tuvo compromisos del torneo local.

La delegación llegó el domingo a Buenos Aires y entre los posibles titulares está el defensor argentino Germán Conti, ex Colón.

En el partido de ida, Independiente, que jugó con varias bajas luego de haber quedado varado en el aeropuerto por varias horas, empató 2 a 2 y en los minutos finales el arquero Sebastián Sosa atajó un penal que salvó la igualdad.

Talleres espera en el "Kempes" de Córdoba a Bragantino de Brasil

Talleres de Córdoba, que viene de perder por penales ante Colón por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de fútbol, recibirá esta noche al Bragantino de Brasil, por la quinta fecha del grupo "G" de la Copa Sudamericana.

Los cordobeses, con la necesidad de un triunfo para quedar bien posicionado de cara a la clasificación a octavos de final, esperan a su rival desde las 21 en el estadio "Mario Alberto Kempes", en cotejo que será arbitrado por uruguayo Leodán González y televisado por ESPN.

Los "tallarines" suman cinco puntos, tienen una sola victoria en la competencia, y fue precisamente ante los brasileños en el partido de ida, cuando los vencieron 1 a 0 en la tercera fecha.

Solo les sirve un triunfo para llegar con chances al encuentro decisivo ante el líder de la zona, Emelec de Ecuador, que tiene siete puntos.

Bragantino es escolta con seis unidades y cierra Deportes Tolima de Colombia con tres. El boleto a la fase final será solamente para el equipo que se adjudique la zona.

La derrota ante el "Sabalero" el último sábado le permite a los del "Cacique" Alexander Medina enfocarse de lleno en la competencia internacional, con un plantel que viene sintiendo el desgaste de la seguidilla de partidos.

Por esa razón, varios futbolistas están duda para jugar el encuentro de hoy y el director técnico uruguayo decidirá la formación titular en las horas previas al juego.

Los brasileños, por su parte, también necesitan una victoria para posicionarse de cara a la última fecha. También dependen de que Emelec, que se mide mañana ante Tolima, deje puntos en el camino.

Los protagonistas

Así formarían los conjuntos en los partidos de la Copa Sudamericana:

INDEPENDIENTE: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Insaurralde y Thomas Ortega; Domingo Blanco, Lucas Romero y Lucas González; Alan Velasco, Jonathan Herrera y Sebastián Palacios o Braian Martínez. D.T: Julio Falcioni.

BAHIA (BRASIL): Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Germán Conti, Luiz Otávio y Matheus Bahia; Danielzinho, Patrick y Thaciano; Rossi, Gilberto y Rodriguinho. D.T.: Dado Cavalcanti.

TALLERES DE CÓRDOBA: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia; Rafael Pérez, Piero Hincapié y Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez, Francis Mac Allister y Franco Fragapane; Ángelo Martino, Michael Santos y Carlos Auzqui. D.T.: Alexander Medina.

BRAGANTINO (BRASIL): Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz y Edimar; Jadsom, Lucas Evangelista, Claudinho y Artur; Ytalo Oliveira y Tomás Cuello. D.T.: Mauricio Barbieri.