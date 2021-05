Sarmiento enfrenta a Newell's con el objetivo de avanzar en la Copa Argentina

Con la ilusión de clasificar para encarar el segundo semestre con doble competencia, Sarmiento enfrentará esta tarde a Newell's Old Boys de Rosario, en San Nicolás, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

El encuentro comenzará a las 17.30 y será el último compromiso del Verde en la primera mitad del año, luego de su participación en la Copa de la Liga Profesional, que culminó el pasado domingo 9, frente al mismo rival de hoy, pero en el Coloso Marcelo Bielsa de Parque de la Independencia.

El equipo dirigido por Mario Sciacqua entrenó ayer por última vez, a puertas cerradas, en el Estadio Eva Perón, antes de emprender el viaje hasta la ciudad que albergará el encuentro. Con respecto a la formación que disputó la decimotercera y última fecha de la Zona B del certamen local, el entrenador introduciría un único cambio: el reingreso de Claudio Pombo por el mediocampista central Federico Bravo, que volvió al equipo titular en Rosario, luego de cuatro fechas de ausencia por lesión, pero fue reemplazado en el entretiempo y quedó fuera de los concentrados para el compromiso de hoy.



De esta forma, el Verde saldrá con Manuel Vicentini al arco; línea de cuatro defensores con Martín García, Braian Salvareschi, Nicolás Bazzana y Lautaro Montoya; Benjamín Borasi, Federico Vismara, Claudio Pombo y Gabriel Alanís; Sergio Quiroga; y Jonatan Torres.

Entre las ausencias confirmadas, la más sensible será las del volante externo Gabriel Graciani, además de la del mencionado Bravo y el marcador central Marcelo Herrera, que no pudo recuperarse aún de la lesión sufrida frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en la penúltima jornada del campeonato, en el Estadio Eva Perón.

No obstante, la lista de convocados se destaca por los regresos del lateral izquierdo Facundo Castet, luego de una molestia que lo marginó de las últimas dos fechas, y el experimentado defensor Federico Mancinelli, que estará por primera vez en lo que va de la temporada en el banco de relevos, después de un inicio plagado de contratiempos.

Un eventual triunfo le permitiría al conjunto juninense encarar el receso y la preparación para el segundo semestre con la certeza de que competirá en dos torneos: además de la liga local, la continuidad en la Copa Argentina, que se definirá en el tramo final del calendario.

El rival, con urgencias

En Newell's, en cambio, la situación aparece más apremiante, ya que del partido de hoy parecería depender la continuidad del DT Germán Burgos, al frente del equipo.

El representativo de Rosario no contará con su máximo ídolo en actividad, Maxi Rodríguez, que sufrió una lesión, precisamente en el anterior partido contra Sarmiento, por lo que estará afuera por tres semanas.

En cambio, con relación al partido en el Coloso Marcelo Bielsa, sí estará presente entre los concentrados el experimentado delantero Ignacio Scocco.

Para el choque en San Nicolás, La Lepra llega con el antecedente inmediato de la reciente derrota 1 a 0 con Libertad de Paraguay, por la Copa Sudamericana, un resultado que dejó al conjunto de Burgos al borde de la eliminación del certamen internacional.