Newell's Old Boys enfrenta un partido decisivo para el ciclo Germán Burgos

Newell's Old Boys se jugará esta tarde contra Sarmiento, por Copa Argentina, en el Estadio Único de San Nicolás, una parada clave para el futuro de su actual entrenador, Germán Burgos.

El partido comenzará a las 17.10, con arbitraje de Pablo Echavarria, y en caso de empate en el tiempo reglamentario, la clasificación a la siguiente fase se definirá con tiros desde el punto penal y el vencedor jugará la siguiente instancia con Talleres de Remedios de Escalada (B Metro) o Temperley (Primera Nacional).

La Lepra llega tras haber vencido 2 a 0 a Sportivo Peñarol de San Juan, por los 32 avos de final, cuando el DT todavía era Fran Kudelka. En el tiempo más reciente, el conjunto de Rosario atraviesa un mal momento futbolístico, luego de haber quedado último en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional y con un presente adverso en la Copa Sudamericana.

A nivel futbolístico, el "Mono" Burgos no encuentra el rumbo y en Rosario no consideran descabellado que el ciclo pudiera terminarse, si el equipo no logra la clasificación. Con respecto a la formación, el cuerpo técnico no contará con el volante izquierdo Justo Giani, quien sufrió un esguince de tobillo en la derrota de entresemana contra Libertad de Paraguay, y en su lugar jugaría el juvenil delantero Luciano Cingolani.

Además, tampoco podrá estar en cancha Maxi Rodríguez, histórico mediocampista de La Lepra, autor de un golazo frente al Verde, en la última fecha de la Liga Profesional, en el encuentro que terminó 1 a 1 en el Coloso del Parque de la Independencia.