Sarmiento entrena en el Eva Perón y viaja a San Nicolás para enfrentar a Newell's

Sarmiento se alista para el partido de mañana, por los 16avos de la Copa Argentina, ante Newell's Old Boys de Rosario, en la ciudad de San Nicolás, que pondrá fin a su primer semestre en la elite del fútbol argentino, desde el ascenso a la Liga Profesional, en enero pasado.

Hoy, desde las 10, realizará su último entrenamiento, a puertas cerradas en el Estadio Eva Perón, en el que el DT Mario Sciacqua terminará de definir el equipo para enfrentar a La Lepra, que arrastra una profunda crisis deportiva y podría precipitar la salida del entrenador Germán Burgos, si el resultado fuera negativo.

En el Verde, en cambio, el clima parece más estable, pese a haber finalizado en el penúltimo puesto de la Zona B del campeonato. En la intimidad del plantel y el cuerpo técnico asumen que se trató de un semestre de adaptación a la nueva categoría y el salto de calidad en Primera División debería llegar en la segunda mitad del año.

Por ello, Sciacqua buscará poner en cancha lo mejor que tiene a disposición, para intentar pasar el turno frente a Newell's y ubicarse en los octavos de final de la competencia, que se disputa con formato de eliminación directa.

Las lesiones de las últimas semanas fueron el principal contratiempo para la planificación del cuerpo técnico y así quedó reflejado en la lista de convocados para el duelo de mañana, en la que no aparecen varios de los jugadores que oficiaron de titulares a lo largo del semestre, pero no podrán estar en San Nicolás.

Las ausencias más resonantes serán las del defensor Marcelo Herrera y los volantes Federico Bravo y Gabriel Graciani. En el caso del marcador central, no pudo recuperarse a tiempo del golpe que sufrió en el partido contra Gimnasia y Esgrima de La Plata y lo obligó a entrenarse diferenciado y perderse el pasado duelo ante Newell's, en Rosario, por la última fecha de la Liga.

El cordobés Bravo, por su parte, reapareció después de cuatro fechas de ausencia en el cierre del campeonato, pero sólo pudo jugar poco más de medio partido, antes de ser reemplazado por precaución. Finalmente, Graciani, habitual mediocampista externo por derecha, no pudo estar en el Coloso Marcelo Bielsa y tampoco jugará en San Nicolás.

En cambio, sí reaparecerá entre los requeridos por Sciacqua el lateral izquierdo Facundo Castet, aunque la principal sorpresa es la vuelta a la nómina de concentrados del experimentado marcador central Federico Mancinelli, que irrumpe por primera vez entre los citados en lo que va del viaje de Sarmiento por Primera División.

Así, aunque todavía con un entrenamiento por delante, el Verde podría salir a la cancha con Manuel Vicentini; Martín García, Braian Salvareschi, Nicolás Bazzana y Lautaro Montoya; Yaír Arismendi, Federico Vismara, Claudio Pombo, Gabriel Alanís; Sergio Quiroga; Jonatan Torres.

En Newell's, solo incógnitas

El rival de Sarmiento, por su parte, atraviesa uno de los momentos deportivos más adversos de los últimos largos años. Sin un norte futbolístico claro, y con el último puesto en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional como el antecedente más reciente, el equipo de Burgos se aferra al duelo en San Nicolás casi como la última oportunidad de reencauzar el rumbo.

Casi sin chances de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, tras la derrota de la semana pasada frente a Libertad de Paraguay, un traspié en la Copa Argentina podría acelerar la salida del DT, según perciben en Rosario.

Por lo pronto, está descartada la presencia de Maxi Rodríguez, autor del gol de La Lepra en el empate frente al conjunto juninense, el domingo pasado. El histórico mediocampista del club rosarino sufrió una distensión muscular en el cuádriceps derecho y tiene para un tiempo más de recuperación. Una preocupación menos para el equipo de Sciacqua, que en su visita a Parque de la Independencia padeció su jerarquía en el primer tiempo.