Sarmiento en semifinal de Reserva: los frutos del trabajo en divisiones inferiores

Sarmiento sigue celebrando su histórica clasificación a la semifinal del Torneo de Reserva, luego del triunfo del viernes pasado sobre Argentinos Juniors, en el Estadio Diego Armando Maradona, por 3 a 2.

Mientras comienza a palpitar el duelo ante River, por un lugar en la gran final, el equipo dirigido por Martín Funes disfruta del presente, de la mano de varios jugadores con largo recorrido en las divisiones formativas del Verde, que hoy se muestran afianzados en el equipo de Reserva, a la vez que ganan sus primeros minutos en Primera División.

El del delantero Luciano Gondou es uno de los casos paradigmáticos de la transición exitosa que se viene dando entre las formativas y el fútbol profesional del club de Junín. Con seis goles anotados en el certamen de Reserva, el joven oriundo de Rufino, provincia de Santa Fe, es uno de los altos valores que exhibió el Verde en la campaña, con proyección a ganar protagonismo en el representativo que compite en la Liga Profesional.

"Para todos nosotros, haber logrado esta clasificación a semifinal es algo hermoso", comentó Gondou, en diálogo con Democracia. Con respecto al trámite del juego en La Paternal, el atacante de 19 años, que también fue convocado para el compromiso que Sarmiento jugará mañana frente a Newell's Old Boys por Copa Argentina, expresó: "Fue un partido cambiante, tuvimos 30 minutos muy buenos y después de que nos empataron (1 a 1, en el primer tiempo), bajamos un poco el ritmo y ellos agarraron confianza, pero, en líneas generales, fuimos superiores".

Con un paso por las juveniles del Millonario, Gondou regresó a Junín en diciembre de 2020 y en poco tiempo se consolidó como una carta de gol en el equipo de Reserva. Sin embargo, no parece dejar margen para que los recuerdos de sus días en Núñez lo desvíen del objetivo de intentar llevar a Sarmiento a la final de la competencia. "Contra River va a ser muy duro, pero nosotros vamos a salir a la cancha igual que siempre. Nos vamos a preparar y trataremos de jugar como lo hicimos durante todo el campeonato", adelantó.

Por su parte, Joaquín Gho, que cumplió 18 años el mismo día del partido ante Argentinos Juniors, también consideró que Sarmiento hizo los méritos suficientes para estar entre los cuatro mejores del campeonato de Reserva, junto con River, Boca y Newell's Old Boys de Rosario.

"Sabíamos que contra Argentinos Juniors iba a ser muy duro, era una fase cuartos de final, con todo lo que eso significa, pero lo pudimos sacar adelante y estamos muy contentos", aseguró Gho, mediocampista oriundo de Lincoln, a Democracia.

"Estamos haciendo un campeonato muy bueno y en lo personal también me siento bien, trato de aportar desde donde me toca. A veces, me toca jugar, pero cuando no, hay que seguir trabajando, porque la ayuda al equipo no solo debe estar dentro de la cancha, sino en el día a día", reflexionó.

Al igual que Gondou, el mediocampista linqueño también fue convocado para viajar hoy a San Nicolás, de cara al choque contra La Lepra rosarina, por Copa Argentina. La alternancia entre jugar en Reserva y concentrar en Primera ha sido una constante para varios jugadores surgidos de inferiores, en lo que va del semestre.

Sin embargo, Gho considera que, hasta el momento, pudo lidiar de forma exitosa con el proceso, en el plano anímico. "A veces puede ser difícil, pero siempre cuento con el apoyo de mi familia, amigos y compañeros. Por suerte, estoy sumando minutos y estoy muy feliz", señaló, al mismo tiempo que empieza a palpitar lo que será el encuentro con River: "Va a ser otra final como todas las que venimos jugando, un partido duro, pero seguiremos haciendo lo que hicimos hasta acá".

Otro de los jugadores emergidos del semillero Verde que viene abriéndose paso en el plantel profesional y se muestra consolidado en la Reserva es Juan Antonini, titular en la dupla central del conjunto dirigido por Funes y con reciente participación en el primer equipo, en la Copa de la Liga Profesional.

Como sus compañeros, el defensor de origen villeguense, de 21 años, vive de manera especial la actualidad de Sarmiento. "Es un orgullo formar parte de esta realidad de Sarmiento, aún más después de haber estado tanto tiempo en el club, porque se va creando un sentido de pertenencia. Estar entre los cuatro mejores del campeonato de División Reserva, junto con los grandes clubes del fútbol argentino, es una gran satisfacción para todos. Somos muchos los chicos del club que llegamos hasta acá, quedan dos pasitos más, estamos ahí y vamos a pelear", anticipó Antonini, a Democracia.

Sobre el juego contra Argentinos Juniors, el zaguero central nunca dudó en sostener que el conjunto de Junín mereció la victoria. "Arrancamos muy bien, creando situaciones, en la defensa estamos cómodos y logramos hacer el primer gol. Luego, en una jugada que nos desbordan y con un poco de mala suerte (por el gol en contra convertido por Moyano) nos convirtieron el empate. Ahí creo que tuvimos un bache y ellos mejoraron", reconoció.

"En el segundo tiempo, arrancamos muy bien y después de lograr el empate, con el envión anímico seguimos buscando, tuvimos situaciones claras, hasta que nos pusimos 3 a 2 y después mantuvimos bien la ventaja", relató.

Con la clasificación a semifinal en Reserva, sumada a la primera experiencia en la Liga Profesional, Antonini definió como "muy positivo" el saldo del semestre para Sarmiento. "El balance es muy positivo, se están haciendo bien las cosas y hay que seguir trabajando por este camino", resumió, sin dejar de confiar en las posibilidades del Verde, de cara al encuentro frente a River.

"Ellos no perdieron partidos, pero tengo confianza en nuestro equipo y en nuestras armas. Tenemos muchas posibilidades", afirmó Antonini, esperanzado, al igual que el resto del plantel, en que el crecimiento que vienen mostrando los jugadores surgidos de las formativas de Sarmiento volverá a verse reflejado en el mano a mano contra el Millonario.