Federico Bravo: "Sarmiento tiene mucho para crecer en el próximo semestre"

Luego de cuatro fechas de ausencia por una lesión que lo tuvo a maltraer, Federico Bravo reapareció el domingo pasado en el equipo titular de Sarmiento, frente a Newell's Old Boys de Rosario, en el cierre de la Copa de la Liga Profesional, en el Coloso Marcelo Bielsa de Parque de la Independencia.

Esta semana, volvió a trabajar diferenciado, procurando no reincidir en su dolencia y tratar de llegar lo mejor posible al encuentro del próximo lunes por Copa Argentina, otra vez ante La Lepra, pero esta vez en la ciudad de San Nicolás.

Mientras se prepara para ser parte del cierre del semestre futbolístico de Sarmiento, el mediocampista cordobés dialogó con Democracia sobre el presente del equipo juninense en Primera División y la evaluación personal de su estadía en la ciudad.

"En general, el balance del torneo fue bueno, aunque está claro que no es lo queríamos. Nos hubiera gustado terminar con algunos puntos más, pero para ser un equipo en formación, creo que hicimos grandes partidos", afirmó Bravo, en referencia a la performance del Verde en la Liga, que finalizó en el duodécimo puesto de la Zona B, con 12 puntos.

Con respecto a la decisión del DT Mario Sciacqua de

reemplazarlo en el entretiempo, el volante central ex-Boca señaló que su salida del partido fue por "precaución", pensando en el duelo que se avecina.

"No había hecho una recuperación completa todavía, sentía alguna molestia, pero quería estar a disposición. Está claro que, después de un mes sin jugar, todavía no estaba al 100%, pero me sentí bien. Salí de la cancha más que nada por precaución, espero estar mejor para el partido del lunes y que Sarmiento pueda pasar de ronda", reflexionó.

Más regularidad

Con respecto a lo que dejó la primera campaña del Verde en la máxima divisional, Bravo coincidió en que el representativo juninense exhibió lo mejor de su juego frente a rivales que, en la previa aparecían como los más difíciles, y sufrió contra adversarios algo menos calificados.

"Para el campeonato que viene, esperamos encontrar más regularidad y apoyarnos en los buenos partidos que hicimos en este torneo, como contra Boca, Defensa y Justicia, Talleres, seguramente, después de una buena pretemporada, vamos a ser más competitivos todavía y hacer un mejor torneo", confió.

Y agregó: "Hemos demostrado que, con rivales de jerarquía y con idea de ir a buscar el partido, nos hemos sentido bien, porque cada vez que nos replegamos, mostramos un Sarmiento muy fuerte, más que nada de local. Y se nos complicaba quizás un poco más a la hora de generar juego. Es algo a mejorar, tenemos mucho tiempo para trabajar y lo importante es que Sarmiento tiene mucho para crecer".

Finalmente, Bravo se mostró optimista frente a las posibilidades del Verde de superar el turno ante Newell's y aseguró encontrarse a gusto en Junín, luego de haber pasado por varios equipos de Argentina y el exterior.

"Le damos mucha importancia a la Copa Argentina, tenemos una llave que no se puede decir accesible, pero sí que nos podemos acomodar bien y trataremos de dejar todo para pasar de ronda", expresó, a la vez que dejó en claro que se acomodó con éxito a la vida en la ciudad.

"Me adapté muy bien a Junín, junto con mi novia estamos muy contentos acá y en el club me trataron muy bien. Me siento cómodo, feliz y trabajo para devolver ese cariño a toda la gente de Sarmiento", remató.