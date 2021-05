Newell's cayó en Paraguay antes de volver a enfrentar a Sarmiento

El tempranero gol de Ferreira, cuando apenas iban 8 minutos, sentenció de manera prematura el partido, ya que el equipo de Germán "Mono" Burgos nunca tuvo reacción para revertir la historia.

El partido fue muy dinámico y ambos equipos buscaron presionar arriba. Desde el inicio, La Lepra buscó crear peligro en el arco defendido por Silva. Pero el contragolpe letal de los paraguayos dejó al irregular Newell's de Burgos sin respuesta.

Con la desventaja, los visitantes fueron cayendo en la trampa de un equipo anfitrión que nunca se salió del libreto y comenzó a manejar el encuentro que su conveniencia.

Y Newell's siguió yendo para adelante con más ganas que ideas futbolísticas, mostrando grietas en el fondo que no quedaron totalmente expuestas porque los paraguayos no estuvieron finos a la hora de dar la estacada final en varias oportunidades.

Apenas un solitario tiro libre, que encontró bien ubicado a Martín Silva, fue todo lo que ofreció La Lepra, ya sobre el final del compromiso.

Con la derrota, Newell's quedó complicado para clasifica, ya que ahora deberá esperar que Libertad y Atlético Goianiense no ganen y está obligado a sacar los seis puntos restantes.

Una empresa demasiado difícil para un conjunto que nunca encontró el rumbo, en lo que va de la era Burgos.

Así, la caída de los rosarinos llegó justo antes del encuentro que deberán jugar contra Sarmiento, el próximo lunes en San Nicolás, por la Copa Argentina.