Mientras aguarda a Sarmiento por la Copa Argentina, Newell´s juega hoy en Paraguay

Newell´s, tercero con 4 puntos, visitará hoy a las 21.30 en el estadio "Nicolás Leoz" de Asunción a Libertad de Paraguay, segundo con 6, por la cuarta fecha del grupo "F" de la Copa Sudamericana, en cotejo que será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera y televisado por las señales de cable ESPN 3 y DirecTV Sports.

Newell's no contará con su capitán y volante ofensivo Maximiliano Rodríguez, quien sufrió una distensión en el cuádriceps derecho en el empate en un gol como local de Sarmiento (el domingo pasado, por la última fecha de la Copa de la Liga Profesional), ni con los marcadores volantes Jerónimo Cacciabúe y Franco Negri, también por lesiones musculares.

En cambio, el técnico "rojinegro" Germán Burgos dispondrá de los habilitados Pablo Pérez y Manuel Capa-sso -expulsados en la derrota por 3 a 1 en el partido de ida contra Libertad- y con los recuperados Jonatan Cristaldo, Ignacio Scocco, Mauro Formica y Mariano Bittolo.

Newell's viene de vencer a Palestino en Chile con un gol de Alexis Rodríguez en el descuento, luego de una dura semana en la que el equipo del Parque Independencia de Rosario perdió el clásico 3-0 como visitante de Rosario Central.

Libertad, dirigido por el argentino Daniel Garnero, cayó 2-1 como visitante de Atlético Goianiense de Brasil, que ahora lidera el grupo con 7 puntos y buscará recuperar el terreno perdido en la pelea por la clasificación, que está reservada para el primero del grupo.

Las probables formaciones serían estas:

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Luis Cardozo, Diego Viera y Leonel Vangioni; Antonio Bareiro, Alexander Mejía, Hugo Martínez y Matías Espinoza; Adrián Martínez y Sebastián Ferreira. D.T.: Daniel Garnero.

Newell´s: Alan Aguerre; Manuel Capasso, Cristian Lema y Yonathan Cabral; Pablo Pérez, Julián Fernández, Juan Sforza y Matías Orihuela; Alexis Rodríguez y Jonatan Cristaldo; Ignacio Scocco. D.T.: Germán Burgos.

Últimas fichas para Lanús

Lanús visita hoy a Gremio de Porto Alegre, Brasil, con la necesidad de triunfar para tener chances de ganar el grupo "H" de la Copa Su-damericana y así pasar a octavos de final del certamen.

El encuentro se jugará en el estadio Arena do Gremio desde las 19.15, con el arbitraje del uruguayo Daniel Fedorczuk y televisado por ESPN 2, mientras que a la misma hora, en Venezuela, se enfrentarán por el mismo grupo Araguas ante La Equidad, de Colombia.

Luego de tres fechas, Gremio es el puntero del grupo con máxima eficacia y nueve unidades, seguido por Lanús con seis, La Equidad con tres, cerrando sin puntos Araguas.

La derrota que sufrió el "Granate" en la segunda fecha como local ante Gremio, por 2-1, dejó al equipo de Luis Zubeldía "herido de muerte" en cuanto a las posibilidades de pasar de fase, colocándolo en la obligación de obtener los tres puntos en Porto Alegre.

Si Lanús, que no avanzó a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, no gana hoy, sus chances serán muy limitadas, y en caso de perder estará al borde de la eliminación.

Gremio, que viene de golear 8 a 0 a Araguas, no solo piensa en la Copa Sudamericana ya que el próximo domingo jugará la primera final del torneo Gaucho como visitante ante su clásico rival, Internacional, que fue vencido en la Copa Libertadores por Táchira de Venezuela, 2 a 1.

Las probables formaciones, serían estas:

Gremio: Brenno; Rafinha, Pedro Geromel, Ruan y Diogo Barbosa; Maicon y Thiago Santos; Luis Fernando, Darlan Mendes y Ferreira; Diego Souza. D.T.: Tiago Nunes.

Lanús: Lautaro Morales; Brian Aguirre, Nicolás Thaller, Guillermo Burdisso y Alexander Bernabei; Pedro De la Vega, Tomás Belmonte, Lucas Vera o Matías Esquivel y Lautaro Acosta; Nicolás Orsini y José Sand. D.T.: Luis Zubeldía.