River visita a Junior de Barranquilla antes del Superclásico de la Liga Profesional

River visitará hoy a Junior, en la calurosa ciudad colombiana de Barranquilla, por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, en la previa del decisivo Superclásico del domingo contra Boca Juniors.

River suma 5 puntos y, por diferencia de gol, está segundo en el grupo por debajo del Fluminense de Brasil.

Junior, en tanto, está tercero con dos unidades y necesita la victoria para seguir con chances de pelear por la clasificación.

Sin Enzo Pérez ni Gonzalo Montiel, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo afrontará una incómoda visita, antes de enfrentar a su eterno rival, por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

El defensor David Martínez también fue resguardado y en su lugar reaparecería Jonatan Maidana luego de cinco partidos ausente por Covid-19.

Sin embargo, el experimentado zaguero recién se reincorporó el sábado y si no está en plenitud física jugará el chileno Paulo Díaz.

Como es habitual, el DT Marcelo Gallardo no dio indicios del equipo pero se especula con la posibilidad de una alineación con mayoría de habituales suplentes.

A pesar de la paridad que hay en el grupo, la prioridad del cuerpo técnico es el Superclásico contra Boca Juniors, el sexto con eliminación directa desde que asumió Gallardo en junio del 2014.

Por su parte, el equipo dirigido por Luis Amaranto Perea no tuvo actividad el fin de semana por el torneo local (en semifinales enfrentará a Millonarios), pero todavía no podrá contar con el delantero exRiver Teófilo Gutiérrez, quien sigue recuperándose de una lesión muscular.

Probables formaciones

Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Daniel Rosero, Homer Martínez y Gabriel Fuentes; Didier Moreno y Larry Vásquez; Jhon Pajoy, Edwuin Cetre, Fredy Hinestroza; y Miguel Borja. DT: Luis Amaranto Perea.

River Plate: Franco Armani; Alex Vigo, Robert Rojas, Jonatan Maidana o Paulo Díaz y Milton Casco; Bruno Zuculini y Leonardo Ponzio; Santiago Simón, Jorge Carrascal, Benjamín Rollheiser; y Federico Girotti. DT: Marcelo Gallardo.

Hora: 21.

Estadio: Romelio Martínez (Barranquilla).

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Equipos argentinos en Copa Libertadores

Hoy:

19.00 - Argentinos Juniors - Universidad Católica (Chile)

23.00 - Universitario (Perú) - Defensa y Justicia