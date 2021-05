Boca volvió a perder y comienza a peligrar su clasificación a octavos

Boca Juniors volvió a perder como visitante en la Copa Libertadores, por 1 a 0, frente a Santos en Brasil, y quedó tercero en el Grupo C de la Copa Libertadores, detrás de su verdugo de anoche y Barcelona de Guayaquil.

El gol de Felipe Jonatan, a los 40 minutos del primer tiempo, puso el resultado en favor del actual subcampeón de la competición y dejó preocupaciones en el Xeneize, que el domingo próximo deberá jugarse el pase a semifinal de la Copa de la Liga Profesional en un Superclásico ante River.

Tras el gol, Boca nunca recuperó la frescura inicial. Christian Pavón y Sebastián Villa no tuvieron los espacios de los que habían dispuesto en ese primer tiempo.

El desarrollo se volvió cuesta arriba para los dirigidos por Miguel Russo y la falta de la claridad en ataque terminó por impedirle llegar al empate.

Con este resultado, Boca se complicó en su camino a los octavos de final, aunque la victoria de The Strongest de Bolivia, en el otro partido del grupo, por 2 a 0 frente al Barcelona de Guayaquil, dejó a todos los equipos con chances. El conjunto de Ecuador es líder con 9 puntos, pero por diferencia de gol ahora Santos aventaja a Boca, ambos con 6 unidades, mientras que The Strongest sumó sus primera tres.

Por eso Boca ahora deberá sumar de a tres en sus próximos dos compromisos, si no quiere que su pase a octavos de final sufra serias complicaciones.