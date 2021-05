Sarmiento volvió a entrenar con la mente puesta en la Copa Argentina

Sarmiento ya dejó atrás la Copa de la Liga Profesional, en la que finalizó en el penúltimo puesto de la Zona B, con 12 puntos, y ya pone el foco en el próximo lunes, cuando deberá enfrentar nuevamente a Newell's Old Boys de Rosario, su último rival en el campeonato local, pero esta vez por Copa Argentina.

El plantel dirigido por Mario Sciacqua viajará el domingo a San Nicolás, sede del duelo correspondiente a la instancia de 16avos de final de la competencia. Será el último compromiso del conjunto juninense en el semestre, que significó su primera experiencia en la Copa de la Liga Profesional tras el ascenso logrado en enero pasado.

El cuerpo técnico buscará recuperar jugadores que arrastran problemas físicos, para llegar con la plantilla completa a disposición. Así, resta saber qué ocurrirá con el lateral izquierdo Facundo Castet, que se perdió los últimos dos encuentros por lesión, y el marcador central Marcelo Herrera, quien salió reemplazado por un golpe en el partido frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata y no pudo estar presente el fin de semana pasado, ante La Lepra rosarina.

Ayer por la tarde, en Ciudad Deportiva, el equipo regresó a los entrenamientos, luego de haber tenido el lunes libre, con trabajos regenerativos. Hoy, habrá práctica desde las 10, en una jornada doble turno, que incluirá trabajos en el gimnasio, en el horario de la tarde.

Por su parte, el jueves y viernes, la rutina se trasladará al Centro de Alto Rendimiento, de acuerdo a la planificación diseñada por el cuerpo técnico. Así, en la víspera del fin de semana, se espera que Sciacqua comience a dar pistas del once titular que podría salir a la cancha, en el duelo a todo o nada por la competencia federal.

En Sarmiento toman el compromiso con la máxima responsabilidad, teniendo en cuenta que, en caso de superar el turno, implicaría un importante premio económico para el club, además de la posibilidad de continuar en la competencia.

Semana de Copa Argentina

El partido de Sarmiento no será el único que se dispute por Copa Argentina en lo que resta del mes. Mañana, desde las 14.10, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, se medirán Boca Unidos de Corrientes y Godoy Cruz de Mendoza.

Finalmente, con sede y horario por definir, el miércoles 19, chocarán Temperley y Talleres de Remedios de Escalada. El encuentro debió jugarse el pasado 21 de abril, en Cutral Có, pero la AFA decidió postergarlo, a raíz de los cortes de ruta por reclamos gremiales que se llevaban a cabo en la zona.

La localidad neuquina, por otra parte, será el escenario del encuentro de hoy entre Villa San Carlos y Estudiantes de San Luis, desde las 14.10.

Algo similar ocurrió con Sarmiento-Newell's, cuya fecha original era el 7 de abril, pero se suspendió sin mediar demasiada explicación por parte de la entidad organizadora del fútbol nacional, y se jugará, finalmente, el lunes que viene.