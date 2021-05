Manuel Vicentini: "Fuimos competitivos, pero se nos escaparon algunos puntos por detalles"

Sarmiento cerró el domingo pasado con un empate 1 a 1 frente a Newell's Old Boys, en Rosario, su primera campaña en la Liga Profesional, luego del ascenso logrado en enero pasado. El Verde culminó el campeonato en el duodécimo puesto de la tabla de la Zona B, con 12 puntos, y ya comienza a planificar lo que viene.

En la agenda aparece, a la vuelta de la esquina, un nuevo partido contra La Lepra, esta vez por Copa Argentina, el lunes próximo en San Nicolás, y luego la preparación para el torneo del segundo semestre.

En una entrevista con Democracia, el arquero y capitán del equipo juninense, Manuel Vicentini, dejó un balance de los primeros meses en la máxima categoría del fútbol nacional.

-¿Cómo califican el paso de Sarmiento por la Copa de la Liga Profesional?

-Creo que fue bueno en cuanto a haber sido competitivos, dejando de lado el partido con Independiente (que fue goleada en contra, por 6 a 0, por la quinta fecha), en el que no tuvimos una buena actuación.

En el resto de los compromisos, estuvimos bien, pero también nos vamos con la sensación de sabor a poco por lo que se ve en la tabla de puntos. Sin exagerar, considero que se nos han escapado algunos puntos por detalles.

Más allá de eso, lo bueno es que en estos primeros seis meses, Sarmiento demostró que puede competir contra equipos muy grandes y el club tiene hoy una muy buena base para programar y encarar la segunda parte del año.

-¿La tabla dice la verdad o, en este caso, no refleja la realidad de lo que fue Sarmiento en Primera?

-No quiero decir que merecíamos clasificar, pero siendo realistas, vemos que llegamos al último partido y un triunfo nos ponía en mitad de tabla y una derrota nos dejaba últimos. Es decir, fue un torneo muy parejo y algunos detalles nos privaron de estar más arriba.

Pero no lo quiero atribuir a falta de suerte ni decir que no ligamos, porque tiene que ver con la jerarquía que hay en Primera División y la adaptación a Liga Profesional.

-La temporada de Sarmiento en Primera empezó con un amistoso con Newell's en Rosario, antes del debut en la Liga, y termina con otro partido contra el mismo el rival, en la misma cancha, ¿qué cambió en el Verde entre un encuentro y otro?

-Muchas cosas. Cambiaron algunos nombres, pero lo fundamental es que crecimos mucho en solidez. Aquel una partido de pretemporada, con muchos jugadores que estaban llegando y era todo nuevo para nosotros.

Después de haber transitado doce fechas, y encontrarnos otra vez con Newell's, esta vez en un partido oficial, considero que somos un equipo más duro. Es difícil comparar con un amistoso, que además fue el único que tuvimos con un equipo de Primera en pretemporada.

Esta vez, nos encontró mucho más maduros e incluso el resultado fue diferente, porque de perder aquella vez, pasamos a lograr este empate, en una cancha difícil.

La fecha pasada nos llegó con las ideas más claras y con una estructura futbolística más asentada, que tiene que ver con el transitar en la División y lograr esa la convicción que se necesita para enfrentar los partidos en esta categoría.

-¿Hubiese sido mejor un semestre más largo, con más partidos? ¿Consideran que fue un campeonato demasiado corto?

-Puede ser, pero creo que hubiera sido más difícil aún si en diciembre se definía el tema de los descensos. Sabiendo que hay otro año para estar en la categoría, nos puede dar un poco más de tranquilidad, ya que sabemos que tenemos tiempo para seguir adaptándonos a la Primera División y compitiendo contra los mejores equipos del país.

-Si tuvieras que definir la identidad de Sarmiento, ¿qué tipo de equipo es el que se vio a lo largo de la Liga Profesional?

-Primero que nada, un club que tiene los pies sobre la tierra y entiende cuáles son las bases y cuál es el camino a seguir. Después, dentro de la cancha, creo que cuando más cómodos nos sentmos fue cuando nos tocó hacernos fuertes en defensa, cerrar líneas y contragolpear a equipos que nos propusieron un juego ofensivo.

Del mismo modo, cuando más nos costó, fue contra rivales que nos cedieron la pelota y nos obligaron a ser protagonistas. Pero volvemos un poco a lo mismo, todo va de la mano de acostumbrarse a esta división y saber que hay jugadores que, por más que se los marque muy bien, tienen la capacidad para definir situaciones en los momentos importantes.

Por eso, los mejor de Sarmiento se vio cuando el adversario sintió la presión o la necesidad de salir a buscar el partido. Ahí, nosotros supimos contrarrestar y fuimos efectivo cada vez que encontramos a un rival adelantado en la cancha.

-Ahora se viene otra vez un duelo con Newell's, pero por Copa Argentina. ¿Qué importancia le dan al certamen y cómo se preparan?

-Muchísima, porque si bien no hablábamos mucho de este partido en las últimas semanas, tuvo que ver con que siempre tuvimos el foco puesto en terminar la Liga de la mejor manera posible.

Ahora sí, nos queda este partido, que es fundamental tanto en lo deportivo como también en lo económico, porque al club le representaría un premio importante si logramos pasar el turno.

Y también porque es un partido más contra un equipo afirmado en Primera División, que lo necesitamos para seguir sumando rodaje, jerarquía y experiencia. Es el cierre del semestre para nosotros, buscamos terminar con buen resultado, para encarar el receso y luego la pretemporada con el mejor ánimo.