En un final emocionante, Independiente y Talleres se metieron en cuartos de final

Independiente y Talleres de Córdoba se quedaron ayer con los últimos dos cupos de la Zona B para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

En un final electrizante, que mantuvo el interrogante hasta último momento, el Rojo de Avellaneda se aseguró su boleto entre los ocho mejores del certamen al vencer con contundencia a Huracán, en Parque Patricios, por 3 a 1, con goles de Silvio romero, Domngo Blanco y Felipe Moya en contra. Para el Globo había descontado transitoriamente Franco Cristaldo.

Con el triUnfo, los dirigidos por Julio Falcioni se quedaron con el tercer puesto de la tabla, con 20 puntos, dos menos que Boca -que quedó segundo- y once menos que Vélez, el cómodo líder del grupo.

El cuarto cupo quedó para Talleres de Córdoba, pese a que cayó ante Lanús por 1 a 0, con tanto del eterno José "Pepe" Sand, de penal, a los 15 minutos del primer tiempo. Los conducidos por el "Cacique" Alexander Medina sufrieron hasta último momento, no sólo por no poder revertir el marcador en el Sur, sino porque, con la derrota, su clasificación dependía de lo que ocurriera en el clásico de Santa Fe.

Allí, en el Estadio Bragadier López, el Unión comandado por el juninense Juan Manuel Azconzábal finalmente no pudo con Colón, cómodo líder de la Zona A, y empató 1 a 1 en el cruce interzonal de la última fecha.

Si el Tatengue lograba vencer, hubiera alcanzado los 22 puntos, dos por encima de Independiente y Talleres, pero el equipo cordobés hubiese quedado eliminado por diferencia de gol. Nada de esto ocurrió y el Rojo de Avellaneda y la "T" estarán en la gran definición del certamen.