Sarmiento se mide con Newell's con el objetivo de cerrar el torneo con triunfo

Sin posibilidades matemáticas de clasificar a la fase final de la Copa de la Liga Profesional, y con el objetivo de cerrar con triunfo su primera campaña en Primera División, pensando en el próximo semestre, Sarmiento enfrentará esta noche en Rosario a Newell's Old Boys, desde las 21, en el Coloso Marcelo Bielsa de Parque de la Independencia.

Con 11 puntos en la tabla de posiciones, el conjunto juninense no llegará a los cuartos de final del certamen y el de esta noche será el penúltimo encuentro de la primera mitad del año, ya que el lunes 17 volverá a medirse ante su rival de hoy, pero por la Copa Argentina.

El DT Mario Sciacqua deberá hacer un cambio obligado con respecto al pasado encuentro ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, a raíz de la lesión del marcador central Marcelo Herrera. En su lugar, la opción más firme es el regreso del olavarriense Braian Salvareschi, que cumplió su fecha de suspensión luego de la expulsión ante Patronato en Paraná.

En esa posición, para compartir dupla con Nicolás Bazzana, el entrenador también tiene la opción Juan Antonini, que frente al Lobo platense entró en el segundo tiempo, precisamente en reemplazo del lesionado Herrera.



En el mediocampo, el entrenador santafesino también evalúa algún cambio, ya que Benjamín Borasi pelea un lugar entre los titulares con Claudio Pombo, que nunca terminó de convencer al cuerpo técnico, en lo que va de la temporada en la Liga Profesional.

Otra de las novedades de la lista de convocados al duelo en Rosario es el retorno de Federico Bravo, ausente por lesión en las últimas cuatro fechas, quien ocupará un lugar en el banco de suplentes.

En el resto del tablero, las piezas parecen estar en orden para el Verde: Manuel Vicentini irá al arco; Martín García y Lautaro Montoya seguirán siendo los laterales; en el mediocampo, Gabriel Alanís y Gabriel Graciani irán por los costados, mientras que Federico Vismara estará como volante de contención; Sergio Quiroga jugará más adelantado; y Jonatan Torres será el centrodelantero.

El plantel entrenó ayer por última vez a puertas cerradas en el Estadio Eva Perón, antes de emprender el viaje a la ciudad rosarina, pasado el mediodía, después del almuerzo.

Relegados

De los once refuerzos que llegaron a la plantilla de Sarmiento antes del inicio de la temporada, tres han sido los que lograron consolidarse en el equipo: Marcelo Herrera, Federico Bravo y Gabriel Alanís.

En un segundo orden, jugadores como Fausto Montero, Lautaro Montoya y Yaír Arismendi lograron sumar minutos en el torneo, al igual que el arquero Facundo Ferrero, que fue la primera opción ante la ausencia en dos partidos del capitán Manuel Vicentini, y cumplió buenas actuaciones.

En cambio, quienes empiezan a quedar relegados son el colombiano Sebastián Rincón y el ecuatoriano Edson Montaño, que llegaron con el visto bueno de Sciacqua, pero no integrarán la última lista de concentrados.



En el caso del colombiano, actuó por última vez en la derrota contra Huracán, 3 a 0, por la novena fecha, y desde entonces no volvió a ser convocado. Montaño, por su parte, tampoco logró redondear buenas presentaciones desde su llegada a Junín, ni aportar goles, por lo que lentamente fue quedando rezagado.

Otra de las incorporaciones que no consiguió continuidad fue el mediocampista Braian Sánchez, mientras que el arquero Nicolás Nocetti tampoco fue incluido en ninguna las convocatorias de la Liga Profesional, aunque sí jugó en Reserva, el viernes pasado. Así las cosas, la lupa empieza a posarse sobre los jugadores que no son tenidos en cuenta por el cuerpo técnico, a la espera de lo que ocurra en el próximo mercado de pases.