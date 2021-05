Una defensa vulnerable y la apuesta a ataques vertiginosos: así es el juego de Newell´s Old Boys

Rosario es la última terminal para Sarmiento en el marco de la Copa de la Liga Profesional y del regreso a la máxima categoría de nuestro fútbol. Newell´s será el último rival de la fase regular previo al receso futbolístico para ambos equipos. Un partido en el que se juegan poco desde lo deportivo, pero en el que a los dos les interesa ganar para finalizar de la mejor forma el torneo.

La Lepra rosarina (12°) está por debajo de Sarmiento (11°) en la tabla de posiciones, a tan solo un punto, y registra una mayor cantidad de goles a favor, pero también más goles en la propia valla.

Además, acumula 2 victorias, 4 empates y 6 derrotas; con un registro de 13 goles a favor y 20 en contra. Por otro lado, en lo que respecta al escenario internacional, la Lepra cosechó 1 victoria, 1 empate y 1 derrota. De hecho, el pasado martes disputó la tercera fecha de la Copa Sudamericana y logró imponerse por la mínima diferencia ante Palestino en Chile.

En lo que hace al torneo doméstico, una victoria posibilitaría superar al Verde en la tabla, relegándolo al anteúltimo puesto y, un empate o derrota, lo podría condenar a la última posición, lo que agudizaría aún más el delicado momento deportivo e institucional tras la derrota por 3-0 en el clásico frente a Rosario Central.

Por ello, concluir con un triunfo “en casa”, dotaría de cierto aire y optimismo la labor que viene desarrollando el cuerpo técnico encabezado por el DT Germán Burgos desde marzo.

El análisis táctico de Newell´s

A lo largo de las primeras cinco fechas, la Lepra rosarina ha tenido en el banco como DT a Frank Kudelka, quien venía desarrollando un mismo modelo de juego desde el año 2019 y a lo largo de más de 40 partidos. Tras un comienzo en la Copa de la Liga Profesional con cuatro derrotas y un empate, sobre cinco fechas disputadas, y la inminente llegada de Germán Burgos, la comisión directiva decidió abrazar el arribo del exayudante de campo de Diego Simeone en Atlético de Madrid, para que pueda tener su primera experiencia al frente de un equipo.

Desde su debut contra Unión, en la fecha 6, en lo que fue un empate sin goles en el estadio Marcelo Bielsa, el DT Burgos ha utilizado diversos sistemas tácticos hasta poder arribar finalmente al 3-4-3 con que se quedó, y que utilizará para enfrentar al Verde hoy.

Una particularidad es que, desde que Burgos comenzó su mandato en Newell´s, la Lepra nunca se impuso en la posesión del balón.Esto quiere decir que es un equipo que no busca imponerse a través del protagonismo neto en el partido, sino que busca ser eficiente y efectivo cuando dispone del balón, cediendo la responsabilidad de juego al adversario.

En lo que hace al modelo futbolístico de Newell's se puede decir que está en la búsqueda de una identidad, ya que las siete jornadas transcurridas han servido como transición para el cambio de cuerpo técnico, sin lograr plasmarse el verdadero objetivo de Burgos como entrenador.

En la fase defensiva, la Lepra suele comprender a siete u ocho futbolistas posicionados a la altura del área grande, con el fin de aguardar por el error rival para iniciar un contra-ataque o ataque directo, según el lugar de la cancha donde logre recuperar el balón.

Sin embargo, presenta la complejidad de tener marcadores centrales lentos, lo que hace que muchas veces queden expuestos en las coberturas o que sufran los ataques veloces de los rivales en situaciones de mano a mano.

Este aspecto, enmarcado en las jugadas que se generan a partir de las lateralizaciones, es decir, del movimiento de la pelota en la gestación de juego rival de un sector hacia otro, y cuya finalización se da con centros rasantes al corazón del área; son ocasiones que ha sabido sufrir con goles en contra el equipo de Burgos.

Vélez, Talleres, Defensa y Justicia, Independiente, Atlético Tucumán, Lanús y Rosario Central le convirtieron de esta manera: combinando la velocidad, profundidad y determinación para vencer la valla del arquero Alan Aguerre.

Por otro lado, en lo que hace al ataque, la Lepra suele utilizar a pocos jugadores para focalizar en los ataques directos, cuyo fin es aprovechar los espacios que dejan los rivales en la línea defensiva. Asimismo, en las últimas fechas, se pudo ver una apuesta a las triangulaciones ofensivas en velocidad para terminar las jugadas.

Si bien no es esta su principal arma ofensiva, sí ha logrado conseguir anotaciones (ante Lanús, Gimnasia y Patronato).

En lo que respecta a las pelotas detenidas, en especial los tiros de esquina, son una faceta en la que la Lepra ha sufrido dos goles, ante Boca Juniors y Huracán; y también ha logrado convertir pero en cuatro ocasiones, volviéndose un aspecto para prestar atención: le convirtió a Talleres, Atlético Tucumán, Lanús y Patronato.

Tanto contra el Granate como ante el equipo dirigido por Iván Delfino, Newell´s realizó una misma jugada preparada que le posibilitó marcar: colocó a la totalidad de sus jugadores dentro del área chica y lanzó centros cerrados al primer palo, con el objetivo de encontrar un desvío que dificulte la visión del arquero e ingrese en el arco.

Un dato a tener en cuenta es que, en los saques de banda cercanos al arco adversario, la Lepra suele colocar a varios futbolistas en el área y disputar una segunda jugada con el objetivo de poder finalizar la jugada con un remate: el cual puede ser preciso o no, pero también puede rebotar en algún futbolista y desviarse para convertirse en gol, como pasó con Huracán en Rosario. Esta también es una decisión táctica emanada por el DT Burgos, quien sabe de las dificultades que vivencian los arqueros en situaciones así debido a su pasado como arquero de Ferro, River, Atlético Madrid, entre otros.

Por último, vale discernir quiénes han sido los autores de los 13 goles convertidos por Newell´s en el torneo. Encabeza la tabla de goleadores el volante Jerónimo Cacciabue con tres anotaciones; seguido por el experimentado delantero Ignacio Scocco y el mediocampista Franco Negri, ambos con dos tantos; y cierran la lista con un gol los volantes Luciano Cingolani, Maximiliano Rodríguez, Julián Fernández, el delantero Jonathan Cristado y el defensor Cristian Lema.

Así debería jugar Sarmiento

El equipo dirigido por Mario Sciacqua deberá prestar notable atención a los tiros de esquina en contra que caen sobre el área chica, ya que las pelotas aéreas y el seguimiento de marcajes ha sido una característica que denota vulnerabilidad en Sarmiento. En tal sentido, también cobrará vital importancia la presencia y seguridad del arquero Manuel Vicentinien el juego aéreo y de los marcadores centrales para alejar el peligro y transmitir tranquilidad.

Resuelto ese aspecto, el Verde debería ser compacto en defensa, poniendo un jugador encima cada vez que uno de los experimentados de la Lepra disponga del balón (ya sea Scocco, Rodríguez o Formica), para intentar anular los destellos individuales y remates de media distancia.

Finalmente, para atacar, Sarmiento debería sostener el juego que viene desarrollando a través de ataques verticales y veloces, con un agregado fundamental: la efectividad. Para ello, podrá valerse de la poca velocidad de los centrales del equipo rosarino y aprovechar con pases largos para disputar situaciones de mano a mano. Los futbolistas Jonatan Torres, Sergio Quiroga y Benjamín Borasi podrían ser fundamentales para esto, lo cual es muy importante considerando que el Verde tampoco dispone de un juego asociativo en ataque.

Futbolistas con pasos por ambos clubes

Algunos jugadores que han vestido las casacas de Newell´s y Sarmiento han sido el defensor Pablo Aguilar y los mediocampistas José María Lorant, Víctor Figueroa y Alexis Nicolás Castro.

Por otro lado, en su faceta como entrenador, vale resaltar la labor desarrollada por el histórico DT Juan Carlos Montes, quien era poseedor de una gran sabiduría y entre los hechos más destacados, se encuentra el haber posibilitado el debut de Diego Armando Maradona en la Primera de Argentinos Juniors en el año 1976, y serel entrenador del mítico equipo de Sarmiento que se consagró en el 80 y el que llegó al ascenso en el 91.