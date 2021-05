Sarmiento viaja a Rosario para medirse con Newell's en el cierre del campeonato

Sarmiento viajará este mediodía a Rosario, en donde mañana enfrentará a Newell's Old Boys, por la decimotercera y última fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. El Verde entrenará por última vez hoy por la mañana, a las 10, antes de emprender el viaje, luego del almuerzo.

El equipo dirigido por Mario Sciacqua buscará cerrar con triunfo su primera participación oficial en un certamen de Primera División, luego del ascenso logrado en enero pasado. El entrenador cuenta con casi todo el plantel a disposición, a partir de las recuperaciones del volante Federico Bravo, y el defensor Federico Mancinelli, que venían entrenando diferenciado, por distintas lesiones.

La única duda será el marcador central Marcelo Herrera, que debió salir en el partido pasado frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, a raíz de un golpe que sufrió al chocar con el arquero Manuel Vicentini, en un tiro de esquina defensivo.

En caso de no llegar, las variantes que aparecen para el DT son Braian Salvareschi, que cumplió su fecha de suspensión tras la expulsión con Patronato de Paraná, o la continuidad de Nicolás Bazzana, que volvió a la titularidad el lunes pasado, en el estadio Eva Perón frente al Lobo platense, en reemplazo precisamente del joven zaguero olavarriense.

En el lateral izquierdo, Lautaro Montoya seguirá como titular, en lugar de Castet, que no estará todavía disponible. En el mediocampo, todo indica que Sciacqua repetirá la formación de los últimos encuentros, a partir de la inactividad de Bravo, que deberá esperar para recuperar su puesto: así, irán Gabriel Graciani y Gabriel Alanís como extremos; Federico Vismara y Claudio Pombo en la zona central; y Sergio Quiroga, algo más suelto, para conectar con Jonatan Torres, el único punta.

La Lepra busca la recuperación

Newell's, por su parte, logró algo de alivio el martes pasado, al derrotar a Palestino por Copa Sudamericana, luego de la aplastante derrota que había sufrido el domingo pasado, 3 a 0, en el estadio Gigante de Arroyito, por el clásico frente a Rosario Central.

El DT Germán Burgos no contará con Jerónimo Cacciabúe, que arrastra una molestia, mientras que podría reaparecer Franco Negri en la mitad de la cancha. Jonatan Cristaldo, por su parte, aún no estaría listo para volver. Quien sí estará presente será el histórico Maxi Rodríguez.