Martín García: "Queríamos pelear un poco más arriba, pero esto es lo que nos toca"

Afianzado en el equipo titular de Sarmiento, como lateral derecho, Martín García comienza a realizar el balance del primer campeonato del equipo juninense, desde el retorno a Primera División.

A días de disputar la última fecha contra Newell's Old Boys, en Rosario, y ya sin chances de pelear por los puestos de clasificación a la fase final, el joven jugador oriundo de General Villegas reconoció que los 11 puntos cosechados por el Verde, que lo ubican en el undécimo puesto de la Zona B, no alcanzan para colmar las expectativas del plantel, en la previa del inicio de la Copa de la Liga Profesional.

Sin embargo, como lo hizo también el DT Mario Sciacqua en sus últimas apariciones en los medios, se aferra a la idea de que el campeonato próximo a finalizar forma parte del "proceso de adaptación" de Sarmiento a la Primera División y empieza a mirar con mayor optimismo el próximo semestre.

"Estamos trabajando para terminar el torneo de la mejor manera, tratando de ganar siempre, como lo hicimos en todos los partidos", comentó García, en diálogo con Democracia, sin dejar de admitir que anhelaba verse en una posición más alta en la tabla.

"Por supuesto que, cuando se arranca, se hace con las mejores expectativas y claro que nos hubiese gustado estar un poco más arriba, pero es lo que nos toca y estamos preparados para luchar desde donde estamos. Ojalá el domingo podamos sumar de a tres en Rosario y volver contentos para Junín", insistió.

Por otra parte, el joven defensor, de 22 años, se refirió al presente del rival de turno, que naufraga en el lote de los equipos más débiles del certamen, y aclaró que Sarmiento no puede fiarse de la crisis de La Lepra.

"De nuestra parte, vamos a planear el partido como lo hacemos todos los fines de semana, más allá de enfrentar a un equipo que no viene del todo bien. Si bien no es el Newell's de hace algunos años atrás, es un club que merece mucho respeto", reflexionó.

Finalmente, García consideró que el formato de la actual Liga Profesional, con apenas trece fechas en su fase inicial, no se ajusta por completo a la necesidad del Verde de lograr rodaje en Primera. "Quizás sería mejor que fueran más fechas, sobre todo para disfrutar de este tiempo que nos toca estar en Primera, pero creo que aprovechamos al máximo los partidos que jugamos este semestre, porque fueron muy intensos", afirmó.

Y agregó: "Es un proceso de adaptación, lo tomamos como eso, y esperamos que el campeonato que viene sea distinto y pelear un poco más arriba".