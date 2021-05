Sarmiento recupera jugadores y prepara el viaje a Rosario para enfrentar a Newell's

Con plantilla casi completa a disposición, Sarmiento sigue trabajando con la mente puesta en el partido contra Newell's Old Boys, por la Fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional, que pondrá fin a la participación de ambos equipos en el campeonato del primer semestre.

Sin chances matemáticas de clasificar a la fase final, el Verde buscará cerrar con triunfo su primera campaña en la máxima división del fútbol argentino, luego del ascenso logrado en enero pasado. No obstante, el del próximo domingo no será el último partido del equipo dirigido por Mario Sciacqua, antes del receso de mitad de año, ya que los mismos protagonistas del duelo que tendrá lugar en el Coloso Marcelo Bielsa de Parque de la Independencia, desde las 21, volverán a verse las caras el lunes 17 de mayo, por Copa Argentina.

Por lo pronto, en el equipo juninense viven el choque del fin de semana ante La Lepra como "una final más", a sabiendas de la necesidad de seguir sumando puntos, de cara a la pelea futura por mantener el lugar en Primera División.

Ayer, el plantel entrenó por la mañana en el predio del Centro de Alto Rendimiento, mientras prepara el viaje a la ciudad rosarina, mañana, después del almuerzo. Antes, habrá un último entrenamiento, en el que Sciacqua terminará de definir el once titular.

La buena noticia para el entrenador santafesino es que podrá volver a contar con el volante Federico Bravo, finalmente recuperado de la lesión que lo marginó de los últimos cuatro partidos, y con el lateral izquierdo Facundo Castet, que fue baja a último momento frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, el lunes pasado.

El interrogante pasa por saber si Sciacqua les devolverá la titularidad o mantendrá a sus respectivos reemplazantes, Claudio Pombo y Lautaro Montoya. Una primera señal la dio el propio DT en la conferencia de prensa pospartido, tras el empate sin goles ante el Lobo platense, en el estadio Eva Perón.

Allí, en la rueda de medios, se mostró conforme con el rendimiento y la postura del equipo, aunque admitió que la cuenta pendiente sigue siendo replicar las buenas actuaciones en condición de visitante.

El postergado ya tiene fecha

Sarmiento y Newell's también jugarán entre sí en el cruce de 16avos de final de la Copa Argentina, que debió disputarse a principios de abril, pero se postergó por decisión de AFA, sin demasiada explicación.

Ahora, se confirmó que el partido se llevará a cabo el lunes 17 de mayo, en San Nicolás, con horario para definir. El encuentro en territorio neutral pondrá fin al semestre del Verde, que ya empieza a mirar con expectativas más altas el torneo venidero.

El equipo rosarino, por su parte, llega en un momento adverso desde lo deportivo, luego de haber perdido sin atenuantes el clásico de la ciudad, por 3 a 0 ante Rosario Central, pero con un soplo de aire fresco para el DT Germán Burgos, luego de la victoria conseguida entresemana ante el Palestino de Chile, por la Copa Sudamericana.

La Reserva juega hoy y piensa en los cuartos

El equipo de Reserva de Sarmiento cerrará hoy por la mañana la primera fase del campeonato, desde las 10, frente a Newell's Old Boys. El equipo de Martín Funes enfrentará a La Lepra en Rosario, por la última fecha, antes de iniciar los playoffs del certamen.

El Verde aseguró su clasificación hace algunas fechas para los cuartos de final, pese a haber perdido la semana pasada de local, frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en Ciudad Deportiva.