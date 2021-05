Boca tropezó en su visita a Guayaquil y cayó ante Barcelona

Boca Juniors jugó mal y perdió anoche ante Barcelona de Guayaquil, por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, por 1 a 0, y cedió el liderazgo ante el equipo ecuatoriano.

El equipo conducido por Miguel Ángel Russo vivió unas convulsionadas horas previas por el PCR positivo con el que llegó a Guayaquil el arquero Esteban Andrada, que lo obligó a permanecer confinado al margen de la delegación.

El gol del conjunto local lo marcó Garcés, en el segundo tiempo, y Boca ya no pudo recuperarse del golpe. Con excepción de un un arrebato de fervor de Julio Buffarini, el "Xeneize" nunca estuvo cerca del empate.

Todo fue opaco del lado de Boca, y sin sobresalir ni mucho menos, apenas con un arranque promisorio de la etapa final, Barcelona se quedó con todo para liderar con comodidad la zona con 9 puntos al cabo de tres juegos.

Ahora, el "Xeneize" tendrá que viajar la semana próxima a Brasil para visitar en Vila Belmiro al Santos, con la obligación de no volver a dejar otros tres puntos en el camino.