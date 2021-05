Trabajan en el campo de deportes de La Favela

El nuevo club local La Favela sigue trabajando en distintos ámbitos para comenzar a competir en los campeonatos de fútbol que organiza la Liga Deportiva del Oeste y por estos días se trabaja activamente en el campo de juego, para competir y -además- continuar brindando contención y estimulación a la práctica de deportes a los niños del barrio.

Aportando el trabajo de máquinas y operarios municipales, el Gobierno de Junín está colaborando con la pujante institución que preside Néstor Fabián "Lelo" Carballo y que se ubica en el sector noroeste de la ciudad, abarcando a niños y jóvenes de los barrios la Celeste, San Jorge y El Progreso 1 y 2.

El director de Deportes del Gobierno de Junín, Claudio Fabián Yópolo, manifestó sobre La Favela Club Social y Deportivo, cuyo predio deportivo está ubicado en avenidas Pastor Bauman e Intendente de la Sota y las vías del exferrocarril General San Martín:

"Para que este nuevo club siga creciendo, ´Lelo´ Carballo y toda su gente están trabajando mucho y nosotros -desde el Municipio- los acompañamos para que puedan tener su campo de deportes. Ellos, como todos los clubes, cumplen un rol social importante en el barrio, por eso nosotros apoyamos a todas las instituciones de la ciudad para que sigan creciendo. Acá se trabaja en conjunto con varias áreas del Municipio, pensando siempre en beneficio de los vecinos".

"Lelo" carballo y la concreción del gran sueño

A su turno, Néstor Fabián Carballo señaló: "Quiero agradecer a todo el Municipio por la tarea que están haciendo. Estamos a poco de concretar nuestro sueño y seguimos trabajando para contener a los chicos del barrio. Seguimos a paso firme en nuestro crecimiento. Si no estaría el Municipio, sería imposible poder hacerlo por una cuestión económica. Comenzamos con veinte chicos y hoy tenemos más de cien. Para nosotros, es importante poder darles contención y por eso nos abocamos al fútbol, ya que el deporte es vida y también salud".

Para finalizar, Germán Aguilar, secretario de Espacios Públicos del Municipio juninense, comentó:

"Desde nuestra Secretaría estamos trabajando en conjunto con todas las instituciones y en este caso con la gente de La Favela. Así lo hacemos por el pedido que nos hace el intendente Pablo Petrecca de estar junto a las instituciones y, por su intermedio, junto a los chicos y las familias", completó Damián Aguilar.

Siguen buscando recaudar fondos

El domingo 9 del corriente mes, desde las 12 horas, se van a estar entregando pollos asados con ensaladas que pondrá a la venta la dirigencia de La Favela Club Social y Deportivo de Junín.

"¡Ayudanos a cumplir nuestro sueño, tu sueño!, colaborando con la compra de un pollo con ensalada, para que podamos no solamente lograr que los chicos hagan deportes, si no sacarlos de la calle", señalaron.

"Sé solidario, ayudanos a ayudar. Tomamos tu pedido llamando al celular 236 - 4304135 y, si no lo podés venir a buscar, te lo alcanzamos", completaron.