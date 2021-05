Boca derrotó a Lanús y pasó a cuartos, Unión dio un gran paso y Talleres e Independiente se complicaron

Boca Juniors derrotó ayer a Lanús por 1 a 0, como local y es el segundo clasificado a cuartos de final por la zona "B" de la Copa de la Liga Profesional, junto con el ganador anticipado del grupo, Vélez Sarsfield.

El gol del quinto triunfo seguido del "Xeneize" fue obra de Carlos Izquierdoz a los 29´ del segundo tiempo y con ello, a una fecha para el final y en medio de una exigente seguidilla de partidos, el equipo de Miguel Russo ya se aseguró la clasificación a los cuartos de final.

Boca alcanzó los 22 puntos y en la última fecha -contra Patronato en Paraná- definirá la posición que se tendrá en cuenta para los cruces en la fase final.

Lanús sufrió su cuarta derrota consecutiva en la Copa de la Liga y complicó sus chances de meterse entre los cuatro mejores de la zona "B".

En partido parejo, Boca volvió a mostrar solidez defensiva y más efectividad que su rival para lograr un nuevo y justificado triunfo. Con gol del "Cali" Izquierdoz de cabeza, tras córner del ingresado Cristian Pavón, abrió un match en el que ambos equipos tuvieron chances de marcar.

Sin brillar, el equipo de Russo atraviesa su mejor momento del año con cinco triunfos seguidos entre Copa de la Liga y Copa Libertadores. Luego de muchas pruebas, el entrenador encontró una dupla central sólida; un mediocampo joven que aporta marca y juego; y en ofensiva "Kichán" Pavón reapareció en un momento importante de la temporada.

Con este envión anímico, Boca viajó tras el partido a Ecuador, para visitar mañana martes a Barcelona, en Guayaquil, por la tercera fecha del grupo "C" de la Copa Libertadores.

Lanús tendrá una semana complicada ya que el jueves visitará a La Equidad, en Colombia, por la Copa Sudamericana, y en la última fecha recibirá a Talleres (C), por el torneo local.

Unión venció en Varela y da pelea

Unión de Santa Fe venció a un diezmado Defensa y Justicia por 1 a 0 en Florencio Varela e ingresó en zona de clasificación para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, objetivo que buscará confirmar el próximo fin de semana cuando reciba a Colón en el clásico interzonal de la última fecha de la etapa regular.

El equipo dirigido por el juninense Juan Manuel Azconzábal logró una trabajada victoria con gol de Kevin Zenón a los 39 minutos del segundo tiempo y ascendió al cuarto lugar del grupo con 18 puntos, favorecido por las derrotas sufridas por Independiente (17) y Lanús (16).

El "Tatengue" no hizo un buen partido en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, le costó generar juego y situaciones de calidad, pero destrabó la historia sobre el final con una combinación entre dos jugadores ingresados desde el banco de suplentes.

A los 39´ del complemento, Insaurralde se proyectó por izquierda, envió centro atrás y Zenón, por el centro del área y de cara al arco, venció la resistencia de Ezequiel Unsain con un zurdazo certero, logrando su primer gol en la máxima categoría del fútbol argentino.

Talleres (C) no supo liquidarlo

Talleres de Córdoba perdió varias chances y empató ante Huracán 1 a 1, en otro cotejo de la zona "B" de la Copa de la Liga Profesional, con lo cual los albiazules siguen terceros y en la última fecha con un triunfo ante Lanús asegurarán su clasificación a cuartos de final.

El delantero Mateo Retegui abrió el marcador, a los 15 minutos del primer tiempo para los cordobeses y lo empató en el complemento Esteban Rolón, a los 25.

La "T" perdió la chance de asegurar hoy su clasificación a los cuartos de final, quedó con 20 puntos en la zona detrás de Vélez (28) y Boca (22), ya clasificados.

Fue equilibrado el encuentro en los instantes iniciales, pero de a poco pasó a dominar la "T" y marcó su gol a los 15´. Una escalada de Martino por su sector, derivó en centro atrás para la llegada de Franco Fragapane, pero el exUnión no pudo empujar y la pelota le quedó de frente a Retegui, quien entró por el medio y puso el 1 a 0, con el que se fueron al descanso.

En el complemento la "T" tuvo sus chances para aumentar pero no las aprovechó y lo pagó caro, porque Rolón capitalizó un buen centro de Briasco y con un preciso golpe de cabeza puso la pelota junto al palo izquierdo de Díaz para marcar el 1 a 1 definitivo, a los 25´.

Mal domingo tuvo Independiente

Independiente cayó 1 a 0 como local ante Atlético Tucumán y peligra su clasificación. El único gol del partido fue anotado por Leonardo Heredia a los 44 minutos del primer tiempo.

Con esta victoria, Atlético Tucumán llegó a los 15 puntos y quedó en la séptima posición, mientras que Independiente, tras la derrota, continúa con 17 unidades y bajó al quinto lugar, fuera de la zona clasificatoria a la próxima fase del torneo.

El equipo tucumano que dirige Omar De Felippe, salió más decidido, manejó la pelota y se adueño del juego desde el inicio, con buenas tareas de Ramiro Carrera y Guillermo Acosta.

A los 44 minutos, los tucumanos hicieron una buena jugada colectiva y la coronó Heredia, quien logró abrir el marcador para irse al descanso con la ventaja a su favor.

El segundo tiempo se dio igual que la primera mitad, con el visitante manejando otra vez el mediocampo, y ganando las pelotas divididas, para volver a ser el protagonista del partido.

Independiente intentó aproximarse al arco defendido por Cristian Lucchetti, pero los cambios no le permitieron al local revertir la floja imagen mostrada hasta allí, como así tampoco lograron hacerse fuerte en defensa, uno de los puntos más bajos del equipo.

En la próxima y última fecha de la zona "B", Independiente visitará a Huracán, mientras que Atlético Tucumán recibirá a Defensa y Justicia.