Independiente celebró sus 100 años de vida

El Club Atlético Independiente de Junín celebró su primer siglo de vida institucional, con un acto emotivo que se desarrolló en su campo de deportes y del que participaron directivos, jugadores y colaboradores de distintas épocas. Contó además con la presencia del intendente municipal Pablo Petrecca, el titular de la Liga Deportiva del Oeste, Claudio Yópolo, y de representantes de otras entidades locales.

Tras entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino, se descubrieron dos placas alusivas, una que testimonia a la comisión directiva que dirige al club en este centenario y otra en homenaje al Club Independiente colocada por el Gobierno de Junín.

Emoción y lágrimas

Posteriormente, el presidente “rojo”, Gabriel Gómez, destacó la trascendencia de este acontecimiento, valoró el esfuerzo de las sucesivas conducciones que tuvo el club a lo largo de su historia y resaltó la figura del expresidente Oscar Sardi, recientemente fallecido.

Conmovido hasta las lágrimas, Gómez relató que llegó a Independiente de la mano del propio Sardi y “desde entonces nunca más me fui, porque este club es una gran familia que integra a todos y que provoca sentido de pertenencia de manera inmediata y mucho orgullo de pertenecer a estos colores”.

Luego, Claudio Yópolo, quien también es secretario de Deportes comunal, puso de relieve el vínculo que establecen los clubes con cada barriada, ponderó el esfuerzo que se hace en cada uno de ellas para sobrevivir ante cada crisis sin dejar de cumplir con la función social de contener a miles de chicos. También recordó su propio paso por la entidad “roja”, el de sus hijos y recordó que fue “Oscar Sardi quien me integró a la Liga Deportiva del Oeste y quien me inició en esta actividad, que me llevó, orgullosamente, a presidir la Liga”.

La tarea dirigencial

En tanto, el intendente Pablo Petrecca expresó su reconocimiento a los directivos del club, porque “cada uno de ellos se preocupa y ocupa de ir a buscar a los chicos a su casa, se preocupa y ocupa de que tengan una frazada para dormir confortables y también se preocupan y ocupan de que tengan un plato de comida”.

El jefe comunal también consideró vital la tarea de los clubes y señaló que “cuando cursaba mi carrera universitaria y estudiábamos algunas materias con Nico Sardi nunca dejé de asombrarme cómo en esa familia se respiraba fútbol y el amor incondicional de todos sus integrantes por este club”. En ese sentido, agradeció a “todos los que trabajan por los demás, porque así vamos a hacer un país mejor”.

El recuerdo del “Negro Castro”

Finalmente, el periodista Horacio Frezzotti, integrante de una familia ligada al club desde sus mismos orígenes, trazó una reseña de la institución fundada el 1 de mayo de 1921, se refirió a la temporaria desaparición ocurrida en 1936 y la recuperación de la vida del club otro 1 de Mayo, pero de 1945.

Frezzotti resumió los esfuerzos de tantos dirigentes y colaboradores a lo largo de la historia en la figura de Carlos Castro, “que no solo fue director técnico durante décadas de las divisiones inferiores, que ganó innumerables títulos deportivos y construyó una histórica superioridad de los equipos de Independiente sobre el resto, sino que aglutinó siempre a las mejores personas y contribuyó a conformar comisiones directivas cuando los dirigentes escaseaban y el club corría riesgo de volver a desaparecer”.

Finalmente, tras la entrega de pergaminos recordatorios a expresidentes y a familiares de exdirectivos fallecidos, se hizo una suelta de globos, se cortó la torta de cumpleaños y todos los presentes cantaron el feliz cumpleaños del centenario al Club Independiente, el Rojo de Junín.