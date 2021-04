Martín Funes: "Sentíamos que podíamos ser competitivos, pero superamos nuestras expectativas"

Mientras Sarmiento lucha cada fin de semana por afianzarse en la Copa de la Liga Profesional, el equipo de Reserva de Sarmiento vive un presente de pura alegría y optimismo, luego de haberse garantizado la clasificación a la fase final, a falta de dos fechas para el final de la instancia de grupos.

La tabla de posiciones de la Zona B encuentra al equipo dirigido por Martín Funes en la segunda posición, con 23 puntos, a sólo uno de Boca, y con el boleto asegurado para los cuartos de final, logro del que, a esta altura del campeonato, únicamente pueden presumir el Xeneize, River y Argentinos Juniors, además del conjunto juninense.

Hoy, a partir de las 10, Sarmiento enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en la Ciudad Deportiva, en la penúltima jornada de la ronda de grupos, y para el DT no existe compromiso más importante, aun cuando la motivación de jugar la fase final invita a mirar de forma prematura hacia el futuro.

En diálogo con Democracia, el entrenador sostuvo que siempre confió en el potencial de su equipo, pero admitió que, antes de iniciar la competencia, no imaginaba lo que estaba por venir.

"Cuando arrancó el campeonato en esta nueva división, sabíamos que íbamos a enfrentar un nivel superior al que veníamos acostumbrados en los años anteriores. Pero desde el primer momento nos propusimos lo mismo de siempre, no cambiar la idea que intentábamos desarrollar en la cancha, sin importar quién estuviera delante, sin pensar en escudos ni historias de tal o cual club, más allá del respeto deportivo", reflexionó Funes.

"Por supuesto, en el momento de empezar a competir, no sabíamos cuál era el panorama, pero sí teníamos la ilusión de hacer un buen torneo. Pero de ahí a pensar que dos fechas antes del final de la primera ronda íbamos a estar clasificados, junto con River, Boca y Argentinos, que son potencias en divisiones formativas, claramente superó nuestras expectativas", agregó.

Ya desde la segunda fecha del campeonato, cuando logró un empate de visitante ante Boca, se comenzó a vislumbrar una posible campaña exitosa, aunque, para Funes, si bien el resultado ante el Xeneize fue importante, hubo otro momento de inflexión.

"Más que el empate con Boca, fue cuando perdimos con Independiente. Hicimos un gran primer tiempo, nos fuimos empatando 2 a 2 al entretiempo, después de una excelente performance de nuestra parte, con muy buen manejo de la pelota. En ese momento, Independiente venía primero y fuimos competitivos, siendo ellos locales, ahí ya se veían cosas muy interesantes de Sarmiento", recordó.

Un plus: jugadores con rodaje en Primera

La foto del equipo de la Reserva muestra la presencia de caras conocidas incluso entre los seguidores del primer equipo del Verde. Jugadores como Joaquín Gho, Luciano Gondou o Julián Brea ya han pasado por la experiencia del debut en el plantel profesional, por lo que, cuando les toca jugar en el conjunto de Funes, esa cuota extra que aporta el roce con futbolistas consagrados se nota en la cancha.

"Sin dudas que es un gran aporte, pero creo que la ayuda es mutua. Desde nuestro lugar, podemos darles a esos jugadores los minutos que quizás hoy no pueden tener en la Liga Profesional, mientras que cuando les toca bajar a la Reserva nos dan un salto de calidad, por el rodaje que traen de la Primera", reconoció el DT, quien también destacó "el gran compromiso" que demuestran los integrantes del plantel conducido por Mario Sciacqua, cuando son convocados al segundo equipo.

"Son chicos que, cuando tienen que bajar a jugar la reserva, lo hacen con gran compromiso, con muchas ganas, y eso habla muy bien de ellos como profesionales, pero sobre todo, como personas, que es lo más importante", insistió Funes.

Desde su óptica, el presente de Sarmiento en Reserva aparece como la materialización de un trabajo fructífero en divisiones inferiores, que además anticipa un futuro promisorio para el club de Junín.

"Hay muchos chicos con gran capacidad, por supuesto, con cosas para corregir, pero que tienen condiciones y talento natural para darles mucho al club en los años por venir. Está en nosotros lograr que tengan calidad de entrenamiento, porque buscamos que en el futuro puedan formar parte del plantel profesional", aseguró. Hasta entonces, como el resto de los hinchas del Verde, Funes disfruta de la actualidad de sus dirigidos en el torneo de Reserva.