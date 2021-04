Vélez enfrenta a Liga de Quito en una dura prueba contra la altura

Vélez Sarsfield tendrá esta tarde una dura parada en Ecuador, desde las 19.15, cuando enfrente a Liga de Quito, por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores de América.

El partido se disputará en el estadio Casa Blanca, y El Fortín deberá superar tanto a su rival como a los 2.850 metros de altura sobre el nivel del mar de la capital ecuatoriana, para intentar sumar sus primeros puntos en el torneo continental, luego de haber caído en su estreno frente a Flamengo, en el estadio José Amalfitani.

El equipo de Mauricio Pellegrino necesita comenzar a sumar en el grupo, pero tendrá la dura misión de conseguirlos en la siempre complicada altura de Quito.

Para intentar llevarse algo de su visita al Ecuador, Vélez presentará un equipo descansado, ya que la mayoría de los titulares no jugaron el triunfo del domingo ante Lanús, 2 a 1, por la Zona B, con el que se aseguró la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, a dos fechas del final de la fase de grupos.

Las bajas más importantes serán las del defensor Lautaro Gianetti, quien dio positivo en coronavirus; y la del mediocampista Federico Mancuello, expulsado contra Flamengo. Así, el conjunto de Liniers buscará la recuperación, frente al campeón de la edición 2008 de la Copa, para afianzarse en su objetivo principal para 2021.

Posibles formaciones

Liga de Quito: Adrián Gabbarini; Pedro Perlaza, Franklin Guerra, Moisés Corozo y Christian Cruz; Ezequiel Piovi y Jordy Alcivar; Matías Zunino, Billy Arce, Luis Ayala; y Cristian Martínez Borja. DT: Pablo Repetto.

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De Los Santos, Luis Abram, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Pablo Galdames y Santiago Cáseres; Thiago Almada; Juan Martín Lucero y Lucas Janson. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 19.15

Estadio: Casa Blanca (Quito, Ecuador)

Árbitro: Diego Haro (Perú)

Partidos para hoy

19.15 - Flamengo (Brasil) vs Unión La Calera (Chile)

19.15 - Atlético Mineiro (Brasi) vs América de Cali (Colombia)

21.30 - Palmeiras vs Independiente del Valle (Ecuador)

21.30 - Inter (Brasil) vs Deportivo Táchira (Venezuela)

Mañana:

19.00 - Defensa y Justicia vs Universitario (Perú)

19.00 - Cerro Porteño (Paraguay) vs Dep. La Guaira (Venezuela)

19.00 - Nacional (Uruguay) vs Atl. Nacional (Colombia)

21.00 - River vs Junior (Colombia)

21.00 - Ind. Santa Fe (Colombia) vs Fluminense (Brasil)

23.00 - Barcelona (Ecuador) vs The Strongest (Bolivia)

23.00 - Olimpia (Paraguay) vs Always Ready (Bolivia)