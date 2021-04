Real Madrid no será sancionado por UEFA y jugará frente a Chelsea

Real Madrid finalmente no recibirá sanción de la UEFA y podrá jugar hoy ante Chelsea de Inglaterra, por la primera semifinal de la Champions League.

El encuentro se jugará en el estadio Alfredo Di Stéfano, el segundo en importancia del campo deportivo del club de la Casa Blanca, luego de que la Unión Europea de Fútbol (UEFA) decidió hoy no sancionar a la institución presidida por Florentino Pérez, que amenazó días atrás con abandonar la competencia ante la inminente creación de la Superliga.

El Comité Ejecutivo de la UEFA, presidida por el esloveno Aleksander Ceferin, finalmente no pondrá ninguna objeción a que el Madrid siga participando en su competición pese a que hiciera en la última semana un alegato por marcharse de ella.

De hecho, el propio Ceferin tomó en cuenta la posibilidad de dejar de lado al Real, pero por los derechos de televisión, cerrados a comienzos de temporada, y por temas legales, la UEFA ha decidido mantener todo sin cambios.

Después de que Pérez desató un escándalo con la creación de la Superliga, en la que él mismo estaría en frente, se pensó que la UEFA, principal perjudicada, pudiera expulsar al equipo madrileño de la presente edición de la Champions.

Sin embargo, se determinó no sancionar al Real Madrid, que podrá jugar la semifinales del torneo frente al Chelsea y la final, si es que la alcanza.

El encuentro de ida se disputará esta tarde, desde las 16 hora argentina, mientras que la vuelta será el miércoles 5, en Stamford Bridge.

Probables formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Éder Militao, Raphael Varane, Nacho; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Marco Asensio, Vinicius y Karim Benzema. DT: Zinedine Zidane.

Chelsea: Edouard Mendy; César Azpilicueta, Thiago Silva, Antonio Rüdiger; Reece James, Jorginho, N'Golo Kanté, Ben Chilwell; Mason Mount, Hakim Ziyech y Timo Werner. DT: Thomas Tuchel.

Hora: 16.

TV: ESPN.

Árbitro: Danny Makkelie.