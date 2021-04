Racing bajó al puntero Colón en el Cilindro de Avellaneda

Racing se impuso ayer por 2 a 1 a Colón de Santa Fe, en el Cilindro de Avellaneda, por la undécima fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

El histórico delantero Luis "Pulga" Rodríguez abrió el marcador para el Sabalero a los 40 del primer tiempo, pero Ignacio Piatti anotó la igualdad para La Academia, antes de los 45 minutos, y Juan Cáceres convirtió a los 48 minutos de la segunda mitad el gol del triunfo para los dirigidos por Juan Antonio Pizzi.

Con el triunfo, Racing escaló hasta el tercer lugar, con 18 puntos, mientras que Colón, a pesar de su segunda caída en el certamen, se mantiene en la cima de la Zona A, con 21 unidades.

La Academia se paró firme desde el inicio del partido y fue el equipo que intentó manejar la pelota en la zona el mediocampo, en donde se hizo fuerte, para así tener más chances de llegar al arco rival.

Con el transcurrir de los minutos, el equipo de Pizzi comenzó a generar opciones de gol a su favor, con mayor claridad futbolística, ganas y juego que lo que mostró en partidos anteriores. Los jugadores Maximiliano Lovera e Ignacio Piatti fueron los puntos más altos del equipo local.

Colón, por su parte, no pudo tener el control de la pelota ni sorprender por los costados, y apeló a las salidas rápidas de contragolpe para tratar de incomodar a Gabriel Arias, algo que no consiguió, más allá de algunos arrebatos cerca el final.

La visita no pudo hacerse fuerte en el mediocampo, zona en la que se impuso Racing, y no pudo generar jugadas para llegar a incomodar al arquero Burián. Racing tuvo su premio y logró meterse en la zona de clasificación a la fase final, a dos fechas del final.