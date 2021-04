Sarmiento vuelve a los entrenamientos tras la derrota frente a Patronato

Luego de la caída frente a Patronato, el sábado pasado en Paraná, Sarmiento regresará a los entrenamientos esta tarde, desde las 17, en el predio de la Ciudad Deportiva.

En tierras entrerrianas, el Verde volvió a quedar en deuda en cuanto a resultado y goles en condición de visitante, y a poco de finalizar la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional cosechó apenas 3 de los 18 puntos que disputó fuera del Estadio Eva Perón, con sólo 2 goles convertidos y 12 recibidos.

El próximo rival del equipo dirigido por Mario Sciacqua será Gimnasia y Esgrima de La Plata, en Junín, en la penúltima jornada de la Zona B, que tiene a Vélez Sarsfield ya clasificado a los cuartos de final del torneo de Primera División.

En medio del luto provocado por la muerte del ministro de Transporte nacional -y exintendente del distrito-, Mario Meoni, Sarmiento no pudo desplegar su mejor juego frente al conjunto dirigido por Iván Delfino -exDT del Verde- y volvió a exhibir un rendimiento irregular, a tono con el libreto del campeonato, que mostró altibajos en todos los equipos, incluso los que pelean en los puestos de vanguardia por llegar a la fase final.

El adversario de la duodécima fecha no escapa a las generales de la ley: en diez presentaciones, el Lobo platense suma 2 triunfos, 5 empates y 3 derrotas. Con 11 puntos, supera por uno al conjunto juninense, aunque esta tarde deberá jugar frente a Newell's Old Boys, por la undécima jornada.

Para Sarmiento, el encuentro contra Gimnasia llegará de la mano de la urgencia de volver al triunfo, pensando en despejar la posibilidad de caer hasta el fondo de la tabla y, a largo plazo, en la tabla de promedios, por la pelea por la permanencia en la máxima división del fútbol nacional.

Baja cosecha de visitante

En lo que va del campeonato, el mayor déficit del Verde estuvo en su producción fuera de Junín, en donde aún no pudo ganar, logró tres empates -frente a Platense, Boca y Unión- y cayó derrotado en tres ocasiones -Independiente, Huracán y Patronato-.

De los seis encuentros en condición de visitante, únicamente pudo marcar goles ante Boca y Platense -uno en cada partido- y no tuvo presencia en el marcador en los cuatro encuentros restantes -Independiente, Huracán, Unión y Patronato-.

Al equipo de Sciacqua le resta un único compromiso en territorio ajeno: será por la última fecha, el fin de semana del 8 y 9 de mayo, en Rosario, ante Newell's Old Boys. Antes, deberá recibir al Lobo de La Plata, con la necesidad de aprovechar la última localía del semestre.