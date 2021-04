Para el local, la clave fue controlar a Quiroga

Patronato de Paraná celebró ayer un triunfo fundamental frente a Sarmiento, en un duelo directo por la futura lucha por la permanencia en la Copa de la Liga Profesional.

Para los dirigidos por Iván Delfino, la clave de la victoria por la mínima diferencia estuvo en el control sobre Sergio "Checho" Quiroga, el volante más desequilibrante del Verde, que no pudo hacer la diferencia en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

"Fue un triunfo importantísimo, como cuando se dice que son finales de seis puntos, fue exactamente así. Sabemos que los equipos de Mario (Sciacqua, DT de Sarmiento) son intensos desde lo físico y teníamos que correr para igualar eso", comentó el defensor Lautaro Geminiani, en declaraciones posteriores al final del partido.

Asimismo, reveló que buena parte del planteo táctico de Defino se jugó en la contención de Quiroga. "Lo conocemos a 'Checho', ataca por los dos lados y juega muy bien detrás del nueve (Jonatan Torres), por lo que no era fácil encontrarlo. Lo que planteamos con Iván fue tratar de que Checho no jugara cómodo", insistió.

Finalmente, Geminiani subrayó la trascendencia del tanto anotado por el delantero Martín Garay, para el de-senlace favorable del partido. "Gracias a Dios llegó el gol y ellos no tuvieron situaciones claras. Quiero destacar la solidez, el esfuerzo y la solidaridad que estamos teniendo. Hay que seguir por este camino", concluyó.