River empató con Fluminense en su debut en la Copa Libertadores

River Plate impuso condiciones anoche en el estadio Mario Filho Maracaná, pero no pasó del empate 1 a 1 frente a Fluminense, en la apertura del Grupo D de la Copa Libertadores.

La jerarquía del Millonario, conducido por Marcelo Gallardo, se hizo notar en el arranque, cuando el colombiano Rafael Borré, tras una gran jugada, terminó siendo derribado en el área y luego Gonzalo Montiel cambió por gol el penal cobrado por el árbitro chileno Roberto Tobar.

La presión alta para recuperar cerca del área rival, el manejo discrecional del balón con el tiempista Enzo Pérez y el despliegue con juego del sucesor de Ignacio Fernández, el ex-Platense Agustín Palavecino, eran los principales argumentos de un River que dominaba a su rival.

El conjunto de Núñez era claro dominador del partido, y hasta tuvo situaciones de gol como para aumentar la diferencia, pero bastó que Gallardo reemplazara a un agotado Palavecino por el juvenil Santiago Simón para que se produjera un hueco en la mitad de cancha y permitiera crecer al anfitrión.

Así, y con el ingresado ex River Plate, Juan Cazares, en el conjunto tricolor fue ganando terreno. Pasados los 20, una gran jugada de "Juanito" terminó con un paso filtrado para el veterano atacante Fred, que definió de zurda al primer palo de Franco Armani.

Pese al golpe, River siguió atacando, pero no pudo llegar al segundo gol y el marcador terminó en empate. El conjunto de Gallardo se llevó un punto en el inicio del grupo que también integran Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe de Bogotá.