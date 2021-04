Newell's empató en Brasil y Central perdió en Paraguay

Newell's Old Boys y Rosario Central debutaron ayer con suerte dispar en la reformada Copa Sudamericana, que desde este año se disputa en formato de zona de grupos, antes de llegar a la eliminación directa.

La Lepra rescató un empate sin goles en su visita a Goianense, Brasil, por la primera fecha de la Zona F, y sigue invicto en la Era Germán Burgos como DT.

El partido resultó chato, por la escasa eficacia del conjunto argentino y la falta de recursos de su rival.

El Canalla, en cambio, cayó derrotado en Paraguay, ante 12 de Octubre, por la fecha inaugural del Grupa A. El equipo guaraní hizo la diferencia con el tanto de Pablo Velázquez y sembró más dudas en el ciclo de Cristian "Kily" González como DT.

Argentinos en la Copa Sudamericana

Hoy: 16.00 - Talleres vs Emelec; 19.15 - San Lorenzo vs HuachipatoL; 19.15 - Bolívar vs Arsenal; 19.15 - Aragua vs Lanús; 21.30 - Guabirá vs Independiente.