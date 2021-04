Estudiantes y Gimnasia empataron en un clásico platense para el olvido

Estudiantes y Gimnasia empataron ayer 0 a 0 en una nueva edición del clásico de La Plata, con resultado incierto hasta el final, pero de bajo nivel futbolístico, por el interzonal de la décima fecha de la Liga Profesional de Futbol.

El equipo de la dupla Mariano Messera y Leandro Martini empezó mejor, pero el Pincha terminó siendo superior, aunque no pudo plasmarlo en el marcador.

Después de casi 16 años, el clásico volvió a jugarse en la cancha de Estudiantes, en 1 y 57, y el Lobo terminó con un jugador menos, por la expulsión de Harrison Mancilla.

Sin brillar, el "Lobo" sorprendió primero con una pelota de Matías Melluso para Johan Carbonero, que desbordó, tiro el centro y su compatriota Eric Ramírez no le pegó bien, lo que permitió que Leonardo Godoy la saque al córner.

Respondió el local con un remate de Leandro Díaz que rebotó en el travesaño (no sería el último). Los de Ricardo Zielinski llegaron con un par de centros poco precisos que mostraron a un seguro Rey.

A los 29 minutos, Estudiantes tuvo una clara oportunidad en una pelota atrás de Martín Cauteruccio para el tucumano Díaz, pero su remate dio en Leonardo Morales, que sacó al córner.

Gimnasia no tuvo la mejor versión del uruguayo Brahian Alemán ni de Matías Miranda en la creación, y el equipo de Martini y Messera lo sintió, porque apostó más a controlar que a jugar.

Estudiantes apostó más a atacar por las bandas, pero no tuvo ni claridad ni cambio de ritmo.

En el complemento, Estudiantes lo buscó con mayor ambición a partir de los cambios que realizó Zielinski.

De entrada Cauteruccio no se pudo acomodar en una pelota que bajó Diaz y a los 3 minutos un córner de Nicolás Pasquini encontró la cabeza del también uruguayo Agustín Rogel, pero la pelota se fue por arriba.

Gimnasia fue entonces una contra de Carbonero que la terminó controlando Godoy, y fue lo último del visitante, porque a partir de entonces se limitó a defender y dependió de un contraataque.

Los de Zielinski tuvieron varias ocasiones para quebrar el cero. Primero un tiro libre de Juan Sánchez Miño se fue arriba y minutos más tarde otra vez una pelota detenida que Fabián Noguera ganó en las alturas se fue apenas desviada.

A la media hora Gimnasia se quedó con uno menos por la expulsión de Mancilla en una decisión correcta del árbitro Darío Herrera, que cobró una mano intencional del colombiano.

A los 43 minutos una pelota mal jugada de Lucas Rodríguez le generó una contra para el recién ingresado Nicolás Contín que no pudo terminar y se la robaron en la puerta del área.

Ya en el descuento un buen centro de Sánchez Miño pasado encontró a Manuel Castro que remató a la carrera y Rey la tapó con todo el cuerpo, rechazando con el pie derecho, y evitó la derrota de su equipo.