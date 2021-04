Mariano Moreno inauguró el Campo de Deportes "Juan Manuel Azconzábal"

En un emotivo acto, el club Mariano Moreno inauguró ayer el Campo de Deportes "Juan Manuel Azconzábal", situado en calle José Hernández 545, para el entrenamiento de las diferentes categorías que practican fútbol en la institución.

La ceremonia contó con la presencia del intendente municipal, Pablo Petrecca; autoridades de la Liga Deportiva del Oeste, presidida por Claudio Yópolo; socios, familias y simpatizantes del "Bataraz"; y el propio Azconzábal, ex jugador de Estudiantes de La Plata y actual entrenador de Unión de Santa Fe, surgido de las inferiores de Moreno.

"El nuevo predio cuenta con canchas con sistema de riego y un espacio para el entrenamiento de todas nuestras categorías. Este es el resultado del sacrificio de mucha gente y de muchas instituciones. Para nosotros es un orgullo poder hacerlo con la presencia de Juan Manuel Azconzábal, una figura que nos representa mucho no sólo desde lo deportivo, sino también desde lo personal y ese es el mensaje que queremos bajar a nuestros chicos y profesores", expresó el presidente del club, Roberto Ayerbe.

"También quiero destacar la colaboración de muchas empresas y el acompañamiento del Gobierno de Junín, que colaboró muchísimo para esto. Además, tenemos un convenio de colaboración con el Sindicato Empleados de Comercio. Estamos orgullos de tener, por primera vez en nuestra vasta historia, un predio de entrenamiento", agregó el dirigente.

Por su parte, Petrecca manifestó: "Es un orgullo para todos ver a otro club de Junín crecer. Uno encuentra en cada club a personas comprometidas con el club de sus amores, dejando mucho tiempo y haciendo un gran sacrificio para hacer realidades sus proyectos, pero fundamentalmente para albergar todos los días a cientos de chicos y chicas".

"Me llena de orgullo que lleve el nombre de Juan Manuel Azconzábal, una figura de nuestra ciudad que representa mucho, principalmente valores, algo de lo que hablamos cuando hablamos de clubes. Los clubes representan valores, porque en ellos los chicos aprenden sobre el respeto, la disciplina, a compartir y a trabajar en equipo, en definitiva, en el club se aprende y se forman personas", insistió Petrecca.

Finalmente, emocionado, Azconzábal reflexionó: "Sinceramente, siento que esto es una recompensa a la educación que me dieron mis padres y un orgullo de poder ser un granito de arena en un club donde mucha gente colabora y trabaja desinteresadamente".

La jornada finalizó con la entrega de material deportivo por parte del municipio y el simbólico corte de cinta, que dejó oficialmente inauguradas las instalaciones.