Martín García: "Fue nuestro mejor partido en lo que va del torneo"

Sarmiento sigue celebrando el que fue quizás el fin de semana más feliz desde su regreso a Primera División. Por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional, el Verde derrotó a Lanús en el Estadio Eva Perón, por 1 a 0, y encara el tramo final del campeonato con aires renovados, luego de una campaña algo irregular, tras haber logrado el ascenso de la Primera Nacional.

El triunfo dejó varios condimentos dulces para los dirigidos por Mario Sciacqua: por segunda vez en el campeonato, el conjunto juninense mantuvo el cero en su arco y el resultado llegó cuando ya parece haber quedado atrás -al menos, por ahora- el brote de COVID-19 que, hace algunas semanas, le causó una veintena de bajas, entre jugadores e integrantes del cuerpo técnico.

Uno de los grandes responsables del buen rendimiento del Verde frente al Granate, sobre todo en la línea defensiva, fue el lateral derecho Martín García, quien logró contener el circuito de juego que el rival proponía por su sector, en los pies de Matías Esquivel y Pedro De la Vega, dos de los jugadores más desequilibrantes del representativo dirigido por Luis Zubeldía.

En diálogo con Democracia, el joven defensor oriundo de General Villegas consideró que el partido ante Lanús pudo ser la mejor producción de Sarmiento en lo que va de su participación en Primera División. "Fue el mejor partido nuestro, o, al menos, uno de los mejores, parecido a lo que hicimos con Defensa y Justicia y Talleres. Por suerte, se nos dio el triunfo y estamos muy contentos", comentó García.

Por otra parte, y pese a que los picos de nivel del Verde coincidieron con rivales que destacan por posesión y la circulación del balón, el lateral, de 22 años, relativizó la idea de que dichos equipos resulten más accesibles para el estilo sarmientista.

"Todos los partidos hasta aquí fueron difíciles, no importa cómo nos jueguen los rivales. Confiamos en nuestro orden, en nuestro trabajo y así logramos sacar este partido", insistió. Tampoco sorprendió a García el hecho de precisamente los dos triunfos del equipo juninense en la Liga Profesional hayan sido contra los dos finalistas de la última edición de la Copa Sudamericana.

"Tanto Lanús como Defensa y Justicia son equipos de jerarquía, pero pudimos ganarles y creo que fue por virtud nuestra, por la concentración que tuvimos a la hora de defender y la eficacia que mostramos adelante", explicó.

"Valió como un gol"

Martín García fue uno de los jugadores más destacados del triunfo ante Lanús y su trascendencia en el encuentro quedó resumida en la jugada en la que salvó lo que parecía un gol inevitable, en los pies del experimentado delantero José Sand.

La jugada fue muy rápida: Esquivel encaró por el medio y cuando estaba por ingresar al área, descargó hacia Sand, que apareció sin marca por izquierda, ingresó al área, se tomó una fracción de segundo extra para definir y remató al arco. Manuel Vicentini estaba vencido, pero entonces apareció la cabeza de García, para despejar al córner.

"Fue un poco de intuición, porque vi que 'Pepe' Sand había quedado habilitado y ahí nomás corrí hacia el arco, sabía que 'Manu' iba a achicar bien y le iba a demorar un tiempo más para definir. Por suerte, pude llegar y la pude sacar", describió García, consciente de que su intervención fue decisiva para el posterior triunfo de Sarmiento.

"Gracias a Dios, fue una jugada clave y nos ayudó a terminar con el arco un cero ¡Casi que se puede decir que valió como un gol!", exclamó.

El abrazo de Zubeldía

Otro de los momentos que quedaron en el recuerdo fresco del partido fue el abrazo de camaradería que García recibió del DT "granate", Luis Zubeldía, mientras el partido estaba detenido momentáneamente por un jugador caído en el campo de juego.

Fue entonces cuando el villeguense, que estaba a punto de realizar un saque lateral, se encontró con Zubeldía, en un diálogo breve que, para el lateral de Sarmiento, no tuvo nada de extravagante.

"No me dijo nada, simplemente me preguntó si estaba todo bien, pero les hablaba más a sus jugadores que a mí", comentó García, que tampoco esquivó la consulta sobre si Zubeldía le pidió sumarse a su equipo en la próxima temporada. "¡No, para nada, no dijo nada de eso!", aclaró el joven defensor, con una cuota de humor.

Reencuentro con Delfino

El próximo fin de semana, Sarmiento visitará a Patronato de Paraná, por la undécima fecha, y será otro momento especial para el plantel juninense, que deberá enfrentar a su ex entrenador -en la etapa anterior a la de Mario Sciacqua-, Iván Delfino.

"Va a ser duro, porque Iván nos conoce muy bien. Va a ser lindo volver a encontrarnos con él y charlar un rato, porque le tenemos aprecio", expresó García, quien no duda a la hora de arriesgar en qué medida influirá en el desarrollo del encuentro el hecho de que Delfino conozca de cerca a la mayoría de los jugadores del Verde.

"Los partidos hay que jugarlos, aunque nos conozca mucho o nos conozca poco, la realidad se va a ver en la cancha", sentenció.