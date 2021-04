Jorge Newbery debutó con triunfo frente a un Moreno debilitado tras el Nocturno

Jorge Newbery venció ayer con claridad a Mariano Moreno, por 3 a 1, en el Estadio "Vasco" Barcelona, en el arranque de la Zona A del Torneo Apertura 2021 "Carlos Giaccobini-Copa Sociedad Comercio e Industria", organizado por la Liga Deportiva del Oeste.

El Aviador se aprovechó de un rival que poco tuvo que ver con el que hace exactamente un mes se consagró campeón del Torneo Nocturno y lo padeció tanto en el juego como en el marcador. El "Bataraz" extrañó a jugadores como Ignacio Tuñón, Emiliano Perujo, Emanuel Sicuelo y Sebastián Cavalín, piezas claves del título que obtuvo en la cancha de su adversario de ayer, aunque frente a Ambos Mundos.

El trámite del encuentro fue netamente favorable a los dirigidos por Luis Darío Pérez, que inició con el pie derecho su ciclo al frente de Jorge Newbery, luego de su paso por Independiente. Los visitantes se adelantaron en el tanteador temprano en el inicio del encuentro, con gol de Joaquín Gamarra.



Luego, Moreno logró emparejar las acciones, sin embargo, en la última jugada del primer tiempo, el equipo de Pérez encontraría el segundo: de un córner enviado desde la derecha, y tras varias rebotes en el área, Rodrigo Picheli logró conectar y enviar el balón al fondo del arco.

El segundo tiempo siguió con la misma tónica, y a los 31, Santiago Inchauspe, una de las figuras de la cancha, definió por arriba del arquero Serra. Moreno no encontró peso en ataque. El delantero bragadense Renzo Palermo no gravitó y al Bataraz le faltó juego para inquietar al experimentado arquero Oscar Di Giulio. Lo lograría, recién, pasados los 45, en los pies del ingresado Matías García, que descontó al definir mano a mano ante la salida del guardameta del Aviador, pero no le alcanzó.

Fue un estreno prometedor para Jorge Newbery. La contracara fue Moreno, que en un mes pasó de la alegría de la consagración en el Nocturno a la preocupación por el rendimiento de ayer.